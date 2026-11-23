Bloomberg: Clariant und CD&R verhandeln über Übernahme von Ashland

). Wie Bloomberg News am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, könnte die Transaktion als reines Bargeschäft bereits in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Die geplante Übernahme würde Ashland dem Bericht zufolge in etwa auf dem Niveau des Schlusskurses vom vergangenen Freitag bewerten. Die Verhandlungen dauern dem Vernehmen nach noch an und könnten letztlich scheitern oder konkurrierende Bieter auf den Plan rufen. Ashland stellt Spezialinhaltsstoffe sowie Additive für die Pharma-, Bau- und Körperpflegeindustrie her und kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 3,3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hatte im Juli nach einer Einigung mit dem aktivistischen Investor Ancora Holdings Group begonnen, strategische Optionen zu prüfen.

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Bei einem potenziellen Verkauf arbeitet Ashland mit Citigroup und Lazard zusammen, wie Bloomberg bereits im August gemeldet hatte. Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden.

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