Bloomberg will mit KI-Anwendungen eine breitere Nutzerbasis erschließen. Laut Technologiechef Shawn Edwards bringen neue Funktionalitäten auch veränderte Anforderungen an Fondsmanager und Analysten mit sich.

Bloomberg will „das Terminal völlig neu denken“Von Alex Wehnert, New York Künstliche Intelligenz stellt die Finanzanalyse auf den Kopf – und Bloomberg will aus den Umwälzungen eine Chance machen.

„Mit dem technologischen Fortschritt werden auch die Datenanfragen und Aufgaben deutlich komplexer, die unsere Nutzer stellen“, sagt Shawn Edwards, Technologiechef des Informationsdienstleisters, im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Deshalb sei Bloomberg dabei, ihr im Finanzsektor weithin genutztes Terminal „völlig neu zu denken“. Ein wichtiger Bestandteil ist AskB, die interaktive KI-Lösung des Datenanbieters. Im Oktober machte Bloomberg die Anwendung nach einer Beta-Phase allen Nutzern zugänglich.

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Im Interface läuft ein komplexes System an Modellen und generativen KI-Agenten zusammen.