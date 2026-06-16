Blue Moon Metals Inc. positioniert sich in zwei der spannendsten Engpassrohstoffe: Kupfer und Wolfram. Das Unternehmen entwickelt fünf Polymetall-Projekte mit vorhandener oder historischer Infrastruktur: 'Nussir' und 'NSG' in Norwegen sowie 'Blue Moon', 'Springer' und 'Apex' in den USA.

Blue Moon Metals Inc. positioniert sich in zwei der spannendsten Engpassrohstoffe: Kupfer und Wolfram . Das Unternehmen entwickelt fünf Polymetall-Projekte mit vorhandener oder historischer Infrastruktur: ' Nussir ' und 'NSG' in Norwegen sowie 'Blue Moon', 'Springer' und 'Apex' in den USA .

Der zentrale Meilenstein ist die finale Investitionsentscheidung für den Bau des 'Nussir'-Kupfer-Gold-Silber-Projekts in Nordnorwegen. Aus einem Entwicklungsprojekt wird damit ein konkretes Bauprojekt. Die erste Produktion ist für das dritte Quartal 2027 vorgesehen. Das Projekt 'Nussir' liegt in Finnmark und verfügt über Zugang zu bestehender Infrastruktur, Wasser, erneuerbarer Hochspannungsenergie und einem ganzjährig eisfreien Hafenbereich.

Zusätzlich erhielt 'Nussir' im Juni 2025 von der EU-Kommission den Status eines strategischen Projekts im Rahmen des Critical Raw Materials Act. Die wichtigsten Eckdaten der Machbarkeitsstudie umfassen den Untertage-Abbau der definierten Mineralreserven des 'Nussir'-Vorkommens und zeigen eine 13-jährige Minenlaufzeit mit einer geplanten Nennkapazität von 6.000 Tonnen pro Tag. Die Studie rechnet mit 185.000 Tonnen Kupferproduktion über die Lebensdauer der Mine, durchschnittlich 77,2 Mio. USD freiem Cashflow pro Jahr in den Vollproduktionsjahren, einem Nachsteuer-NPV von 235 Mio.

USD bei 8% Diskontsatz sowie einer internen Verzinsung von 19%. Die 'All-in Sustaining Costs' liegen in diesem Szenario bei 2,05 USD/lb Kupfer, jeweils nach Nebenproduktgutschriften. Finanziell hat Blue Moon (WKN: A413T9) ebenfalls einen großen Schritt gemacht. Das Unternehmen erwartet, die verbleibenden geschätzten Investitionskosten von rund 184 Mio.

USD für 'Nussir' durch vorhandene Mittel, noch nicht gezogene Beträge aus dem bereits angekündigten Projektfinanzierungspaket über 140 Mio. USD und die jüngst abgeschlossenen 'Bought-Deal'-Finanzierungen über rund 156 Mio. CAD zu decken





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