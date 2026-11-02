Blue Moon Metals startet Instandsetzung der Wolframmine Springer in Nevada

Blue Moon Metals beauftragt RAM Enterprise mit der Aufarbeitung der Mine Springer in Nevada. Ziel ist die Wiederaufnahme der Wolframproduktion Ende 2027 zur Stärkung der US-Versorgung.

Das kanadische Bergbauunternehmen Blue Moon Metals Inc. hat entscheidende Schritte zur Sanierung seiner Wolframmine Springer in Imlay, Nevada, bekannt gegeben. Mit gezielten Aufträgen für Engineering- und Bauunternehmen sowie dem Erwerb von Infrastrukturzielen verfolgt die Firma das klare Ziel, die kommerzielle Förderung dieses strategisch wichtigen Rohstoffs in den Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen. Die technischen Arbeiten sollen bis zum vierten Quartal 2027 abgeschlossen sein, um eine zeitnahe Wiederinbetriebnahme der Anlage zu gewährleisten und die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.

Auftragsvergabe an RAM Enterprise und Nordmin Engineering

Blue Moon Metals hat den Vertrag zur Sanierung der Aufbereitungsanlage in der Springer-Mine an RAM Enterprise Inc. aus Elko, Nevada, vergeben. RAM ist seit 1991 in der Bergbauindustrie im Westen der USA tätig und bringt spezifische Expertise in Industriebau, Maschinen- und Elektrotechnik sowie der Instandhaltung von Prozessanlagen mit. Das Unternehmen verfügt über zertifiziertes Personal, das auf die Arbeit in aktiven Bergbaumilieus geschult ist. Der Aufgabenbereich umfasst die vollständige Begutachtung und Restaurierung der Prozessanlage sowie der zugehörigen Infrastruktur, inklusive der Modernisierung der Elektro- und Mess- und Regelsysteme.

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Bei der Umsetzung der technischen Dienstleistungen unterstützt Nordmin Engineering Ltd. das Team von RAM Enterprise. Nordmin ist ein Full-Service-Unternehmen für Bergbauingenieurwesen mit über zwanzig Jahren Erfahrung im gesamten Lebenszyklus von Bergbauprojekten. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Thunder Bay, Sudbury und Salt Lake City und deckt dabei Planung, Baumanagement und Betriebsunterstützung ab. Die Kombination aus der lokalen Präsenz von RAM und der ingenieurtechnischen Stärke von Nordmin soll eine effiziente und professionelle Durchführung der Restaurierungsmaßnahmen sicherstellen, wobei die finale Fertigkeitsstufe für das vierte Quartal 2027 angesetzt ist.

Strategische Rolle von Wood Group als Eigentümeringenieur

Neben der reinen Bauausführung hat Blue Moon Metals Wood Group USA Inc. als Eigentümeringenieur für das Projekt Springer beauftragt. Wood ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen im Energie- und Rohstoffsektor mit mehr als 60 Jahren Erfahrung in Bergbau und Metallen. Das Unternehmen hat global über 3.000 Studien durchgeführt und mehr als 250 Großprojekte realisiert. Als unabhängiger technischer Prüfer wird Wood die Planungs-, Beschaffungs- und Bauaktivitäten überwachen, die Leistungen der Subunternehmer, Kosten, Zeitpläne sowie Qualität und Betriebsbereitschaft kontrollieren.

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Diese dreifache Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen Blue Moon Metals als Projektbesitzer, RAM und Nordmin als ausführende Partner sowie Wood als unabhängige technische Kontrollinstanz stellt sicher, dass alle technischen und managerialen Standards erfüllt werden. Die klare Trennung der Rollen minimiert Risiken und fördert die Transparenz bei der Sanierung der historischen Anlage. Durch die Einbindung etablierter Branchenriesen wie Wood Group erhält das Projekt zusätzliche technische Glaubwürdigkeit, was für die zukünftige Produktion von Wolfram von zentraler Bedeutung ist.

Infrastruktur und Unterkunft für das Bauensemble

Zur Unterstützung des geplanten Wiederinbetriebnahme-Programms hat Blue Moon Metals einen verbindlichen Vertrag zum Erwerb eines Beherbergungsgeländes in der Nähe von Springer unterzeichnet. Das Grundstück wird derzeit als Wohnmobilpark betrieben und umfasst 31 Stellplätze für Wohnmobile sowie 5 Stellplätze für Mobilheime. Diese Einrichtungen verfügen bereits über eigenständige Abwasser-, Strom- und Wasserversorgungen, was die sofortige Nutzbarkeit während der Bauphase für Mitarbeiter und Auftragnehmer sicherstellt. Die Anfahrt erfolgt über die Tungsten Road, die direkt an die Autobahn I-80 angrenzt, wobei die Strecke zur Mühle insgesamt etwa sieben Meilen beträgt.

Die Transaktion wurde am 5. Oktober 2026 durch einen Kaufvertrag besiegelt, wobei der Abschluss der Transaktion für Dezember 2026 erwartet wird. Blue Moon Metals erwirbt das Grundstück frei von allen wesentlichen Belastungen gegen eine Barleistung von 1,7 Millionen US-Dollar. Es werden keine Vermittlerprovisionen gezahlt. Das Unternehmen beabsichtigt, das Gelände während der gesamten Bauzeit zu nutzen und prüft zudem weitere Erweiterungen, darunter eine bereits genehmigte Kapazitätserhöhung um weitere 14 Wohnmobilstellplätze, um dem voraussichtlichen Arbeitskräftebedarf gerecht zu werden.

Wirtschaftliche Bedeutung und Wiederherstellung der US-Versorgung

Skott Mealer, Präsident und COO von Blue Moon, betonte die historische und strategische Bedeutung dieses Vorhabens. Seit 2015 wird in den Vereinigten Staaten kein Wolfram mehr kommerziell abgebaut. Das Springer-Projekt zielt darauf ab, die heimische Versorgung mit diesem für die Industrie und die Landesverteidigung unverzichtbaren Metall wiederherzustellen. Mealer betonte, dass das Projekt eine bedeutende Quelle für Arbeitsplätze und wirtschaftliche Aktivität im Pershing County und im gesamten Bundesstaat Nevada sein wird. Die Nutzung erfahrener lokaler Auftragnehmer und die Bereitstellung von Standortteam sowie Unterkünften sollen das Programm beschleunigen.

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Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Reza Ehsani, P.Eng., SVP Projects bei Blue Moon, geprüft und genehmigt. Er fungiert als qualifizierte Person gemäß der Vorschrift NI 43-101. Die konsequente Umsetzung dieses Sanierungsplans durch Blue Moon Metals markiert einen wichtigen Wendepunkt für die US-amerikanische Rohstoffpolitik und die langfristige Sicherung kritischer Versorgungsketten im Bereich seltener Metalle.