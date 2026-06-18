Blue Moon Metals: Zwei kritische Rohstoffe, zwei fortgeschrittene Projekte auf dem Weg zur Produktion

Das kanadische Unternehmen Blue Moon Metals (WKN: A413T9) rückt mit dem norwegischen Kupferprojekt Nussir und der geplanten Wiederaufnahme der Wolframmine Springer in Nevada in den Fokus. Beide Projekte befinden sich in fortgeschrittenen Phasen und zielen auf kritische Rohstoffe für die Energiewende und Hochtechnologie ab. Ein Überblick über den Stand, die Wirtschaftlichkeit und die Finanzierung.

Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) rückt mit zwei fortgeschrittenen Brownfield-Projekten ins Rampenlicht: Nussir in Norwegen und Springer in Nevada. Das Unternehmen, das früher primär als Explorationsfirma galt, steht nun an der Schwelle zur Produktion.

Mit der finalen Investitionsentscheidung für Nussir und den Planungen zur Wiederaufnahme der Wolframmine Springer verfolgt Blue Moon eine klare Zwei-Projekt-Strategie - Kupfer aus Europa und Wolfram aus den USA. Diese Kombination adressiert zwei kritische Rohstoffmärkte: Während Kupfer das Herzstück der Elektromobilität und erneuerbaren Energien darstellt, gilt Wolfram aufgrund seiner Härte und Hitzebeständigkeit als unverzichtbar für Hochleistungswerkzeuge und bestimmte Verteidigungstechnologien. Für Anleger bedeutet dieser Übergang von der Exploration zur konkreten Projektentwicklung eine deutlich greifbarere Ausgangslage.

Das norwegische Nussir-Projekt ist das zentrale Element der Blue-Moon-Story. Die aktualisierte Machbarkeitsstudie sieht eine untertägige Mine mit etwa 13 Jahren Laufzeit und eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 6.000 Tonnen Erz pro Tag vor. Der geplante Produktionsstart ist für das dritte Quartal 2027 angesetzt, was Nussir zu einem der wenigen neuen Kupferprojekte in einer westlichen Tier-1-Region macht, das einen konkreten Baupfad besitzt.

Die Ressourcenbasis ist mit 28,72 Millionen Tonnen gemessenen und angezeigten Ressourcen (1,20% Kupferäquivalent) sowie 31,99 Millionen Tonnen abgeleiteten Ressourcen (1,23% Kupferäquivalent) beeindruckend. Die für die Produktion relevanten Reserven belaufen sich auf 24,98 Millionen Tonnen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven mit durchschnittlich 0,99% Kupferäquivalent. Ein strategischer Bonus: Die EU hat Nussir im Rahmen des Critical Raw Materials Act als strategisches Projekt eingestuft, was die Sichtbarkeit und möglicherweise den Zugang zu Unterstützung erhöht. Die wirtschaftlichen Kennzahlen der Machbarkeitsstudie untermauern das Potenzial.

Im Konsensszenario erwartet Blue Moon einen durchschnittlichen Jahresausstoß von etwa 19.000 Tonnen Kupferäquivalent über die Minenlaufzeit, einen durchschnittlichen jährlichen freien Cashflow von rund 77,2 Millionen US-Dollar, einen Nachsteuer-NPV bei 8% von 235 Millionen US-Dollar und eine interne Verzinsung (IRR) von 19%. Das Spotpreis-Szenario zeigt noch deutlich höhere Werte mit einem NPV von 559 Millionen US-Dollar und einer IRR von 31,2%.

Die All-in Sustaining Costs liegen im Konsensszenario bei 2,05 US-Dollar pro Pfund Kupfer und im Spotpreis-Szenario bei 1,14 US-Dollar pro Pfund, jeweils nach Nebenproduktgutschriften. Dies positioniert Nussir als kosteneffizientes Projekt. Parallel dazu plant Blue Moon die mögliche Wiederaufnahme der Springer-Wolfram-Mine in Nevada. Diese ehemals produzierende Mine verfügt über bestehende Infrastruktur, was die Reaktivierung beschleunigen und kapitalintensive Erschließungskosten reduzieren könnte.

Das Wolfram-Vorkommen adressiert direkt den US-amerikanischen Markt, der aufgrund von Lieferkettenrisiken stark an heimischer Produktion interessiert ist. Die Kombination aus Nussir und Springer schafft eine Diversifikation über zwei kritische Rohstoffe und zwei geografische Regionen (Europa und Nordamerika), was das Risiko für Investoren streut. Die Finanzierung ist für das weitere Vorankommen entscheidend.

Blue Moon geht davon aus, die noch ausstehenden geschätzten Investitionskosten für Nussir von rund 184 Millionen US-Dollar durch vorhandene Barmittel, verfügbare nicht gezogene Beträge aus einem zuvor angekündigten Projektfinanzierungspaket von bis zu 140 Millionen US-Dollar sowie die Bruttoerlöse aus der im Mai 2026 abgeschlossenen Bought-Deal-Finanzierung über rund 156 Millionen Kanadische Dollar abzudecken. Diese mehrschichtige Finanzierungsstruktur verringert das Risiko einer Kapitalverknappung während der Bauphase und unterscheidet Blue Moon von vielen Explorationsunternehmen, die oft an der Umsetzung scheitern.

Insgesamt positioniert sich Blue Moon Metals damit als Entwickler von konkret voranschreitenden Projekten in Schlüsselbereichen der westlichen Rohstoffsicherheit





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