Blue Origin Entlässt Mitarbeiter, Sony Verzeichnet steigende Verkaufszahlen

Der Text berichtet über verschiedene aktuelle Nachrichten, darunter die Massenentlassungen bei Blue Origin, die starken Verkaufszahlen der Playstation 5 bei Sony und die Kartellstrafe der EU-Kommission gegen Meta Platforms. Es werden auch ein Cyberangriff auf das Kommando Cyber- und Informationsraum (CIR) der Bundeswehr sowie die Absetzung der Direct-Download-Funktion für Kindle-E-Books bei Amazon erwähnt.

Trotz des erfolgreichen Erstflugs der Schwerlastrakete New Glenn hat Blue-Origin-Chef Dave Limp Massenentlassungen angekündigt. Rund 10 Prozent der Belegschaft soll das Unternehmen verlassen, damit das Raumfahrtunternehmen besser aufgestellt ist im Konkurrenzkampf mit SpaceX, das derzeit die kommerzielle Raumfahrt dominiert. Derweil hat Sony Erfolge verkündet, denn im Weihnachtsquartal sind die Spielkonsolenverkäufe deutlich gestiegen.

Die Playstation 5 hat sich um 16 Prozent häufiger verkauft als noch im Jahresendgeschäft 2023. Die Gaming- und Musikbereiche des Mischkonzerns wachsen, aber die Filmsparte schwächelt weiter. Ebenfalls Ende 2024 hat die EU-Kommission Meta Platforms mit einer Kartellstrafe in dreistelliger Millionenhöhe belegt, woraufhin Meta jetzt verkündet, künftig konkurrierende Anzeigenanbieter auf Facebook anzuzeigen. Das war einer der Kritikpunkte der EU, aber Meta erhebt weiterhin Einspruch gegen das hohe Bußgeld. Zudem wurde bekannt gegeben, dass das Kommando Cyber- und Informationsraum (CIR) der Bundeswehr Opfer eines Cyberangriffs wurde. Der Angriff sei am 23. Januar festgestellt worden, so der CIR-Sprecher. Derzeit arbeitet das Rechenzentrum der Bundeswehr-Universität in München unter Hochdruck an der Behebung der Störung.Das sind die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick





