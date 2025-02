Bluebrixx Star Trek Sets - Letzte Chance!

Bluebrixx, der deutsche Klemmbaustein-Hersteller, bietet eine Vielzahl an Star Trek Sets an, die bei vielen Fans sehr beliebt sind. Nun laufen die Sets jedoch aus dem Angebot. Wer noch eine Chance auf Sets wie die Deep Space Nine oder die Spock-Figur haben möchte, sollte schnell zugreifen.

Noch bevor Star Wars 1977 in die Kinos kam, begeisterte das erste große Franchise der Raumschiff-Operas mit seinen Raumschiffen. Bei Bluebrixx gibt es die kultigen Raumschiffe als Noppensteinsets, aber Achtung: Das hier könnten die letzten Sets sein! Von der großen Deep Space Nine bis zu kleinen Raumschiff-Modellen gibt es die Sets in verschiedenen Größen. Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2025.

Der deutsche Klemmbaustein-Hersteller Bluebrixx bietet eine Vielfalt an Star Trek Sets an, die bei vielen Fans sehr beliebt sind. Nun läuft aber ein Abschied aus der Raumschiff-Modellreihe. Viele Sets sind schon jetzt nicht mehr zu bekommen. Wenn ihr also noch eine Chance auf starke Sets, wie die Deep Space Nine oder die Spock-Figur, haben wollt, dann habt ihr nicht mehr so viel Zeit. Es gibt jedoch noch einige Sets, die noch erhältlich sind. Wer wollte nicht schon immer einen Patrick Stewart aus Steinchen? Besonders die Spock-Figur finde ich wirklich gut gelungen. Aber vielleicht seid ihr ja eher Fan von Raumstationen? Die Raumstation aus der gleichnamigen Serie hat ganze 2889 Steine und beim aktuellen Preis liegen die Kosten bei ca. 3 ct pro Stein. Also wenn ihr keine Fans von Star Trek seid, kann euch der Einkauf eine Menge Steine in light blueish grey geben. Wenn ihr kein Klingonisch könnt, dann könnte das Disruptor-Gewehr euch bei Verhandlungen helfen. Werkzeug? Ja, für Klingonen sind Waffen ein Werkzeug. Aber keine Sorge, mit diesem Modell könnt ihr niemanden auf molekularer Ebene pulverisieren. Generell ist positiv zu bemerken, dass man größtenteils ohne Aufkleber zurechtkommt. Und bei dem Preis kann man sich ganz easy eine ganze Flotte aufbauen. Wer nach einem großen Set der legendären Enterprise sucht, tut das vergebens. Das Set ist leider schon restlos ausverkauft. Dafür gibt es aber noch einige Mini-Modelle verschiedener Versionen der Enterprise. Zum Beispiel die. Die Lizenz hat Bluebrixx nur noch bis Mitte des Jahres. RTX 5090 nicht verfügbar und RTX 5080 zu teuer? Die beste Alternative wird oft vergessen und kostet weniger als die Hälfte! Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. RTX 5090 nicht verfügbar und RTX 5080 zu teuer? Die beste Alternative wird oft vergessen und kostet weniger als die Hälfte! Für die Weiterentwicklung und Finanzierung unseres Angebotes erheben und verarbeiten wir und bis zu 223 Partner personenbezogene Daten und Identifikationsmerkmale wie, Gerätekennungen oder IP-Adressen und erfassen individuelles Nutzungsverhalte mit Cookies oder ähnlichen Verfahren gemäß § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Verarbeitungszwecke sind Datenverarbeitung zur Anzeige und Optimierung von personalisierter Werbung mit Profilbildung, Analyse, Personalisierung und Optimierung von eigenen Produkten und Inhalten (Marketing, Analyse, A/B-Testing), Push-Benachrichtigungen und Kommunikation, technisch erforderliche Cookies (Sicherheit, Anmeldung, Kommentare, Forum). Die Datenverarbeitung kann unter Umständen auch außerhalb der EU oder des europäischen Wirtschaftsraums erfolgen, beispielsweise in den USA. Wir schützen deine Daten in diesen Fällen gemäß Art. 45 ff. DSGVO





GameStar_de / 🏆 118. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

BLUEBRIXX STAR TREK NOBBLESTEINE RAUMSCHIFFE AUSVERKAUFT

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Star Trek: Section 31 - Ein Desaster für Star-Trek-FansDer neue Star-Trek-Film „Section 31“ auf Paramount+ wird von Kritik und Publikum vernichtend bewertet. Fans bemängeln, dass der Film sich nicht nach Star Trek anfühlt und die Geschichte nicht fesselnd ist.

Weiterlesen »

Wilde Sci-Fi-Verbindung: Diese Transformers-Figur gäbe es nicht ohne Spock aus „Star Trek“„Star Trek“ war schon immer eine Quelle der Inspiration. So diente Spock beispielsweise als Vorlage für einen mächtigen und gerissenen..

Weiterlesen »

Star Trek: Voyager wird 30 Jahre alt – ein moralisches Dilemma lässt Fans bis heute keine RuheVor sage und schreibe 30 Jahren begann die Sci-Fi-Heimreise in Star Trek: Raumschiff Voyager. In Erinnerung bleibt nach all der Zeit unter anderem eine Folge, über deren Dilemma Fans bis heute diskutieren.

Weiterlesen »

Star Trek: Voyager - 30 Jahre im unendlichen RaumZum 30-jährigen Jubiläum der Serie 'Star Trek: Voyager' werfen wir einen Blick zurück auf die Abenteuer der Crew, die 70.000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Delta-Quadranten auf eine lange Reise des Erkundens und Überlebens setzt.

Weiterlesen »

Star Trek: Voyager - 30 Jahre kosmische AbenteuerArtikel zum Jubiläum von Star Trek: Voyager, der vor 30 Jahren Premiere feierte. Die Serie erzählt von der Crew der Voyager, die 70.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist und auf ihrer Reise neue Alien-Rassen kennenlernt. Der Artikel hebt die Diversität des Casts hervor, insbesondere die erste weibliche Captainin, Kathryn Janeway. Außerdem werden neue Charaktere wie Seven of Nine und technische Innovationen wie die computergenerierten Raumschiffe hervorgehoben.

Weiterlesen »

Rundes Jubiläum von 'Star Trek: Voyager': Vor 30 Jahren stach die erste Kapitänin ins All30 Jahre ist es her, dass sich die Crew der Voyager im All verirrte. Auf ihrem Weg zurück zur Erde schrieb sie 'Star Trek'-Geschichte.

Weiterlesen »