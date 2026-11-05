Bluetooth HDT: Neuer Standard für viermal schnellere Datenübertragung

Der Bluetooth Special Interest Group hat den neuen HDT-Standard verabschiedet. Er erhöht die Geschwindigkeit auf 7,5 Mbit/s und ermöglicht HiRes-Audio sowie längere Akkulaufzeiten ab 2027.

Die Bluetooth Special Interest Group (SIG) hat einen fundamentaler Wechsel in der Funktechnologie bekanntgegeben, der die Geschwindigkeit und Effizienz drahtloser Verbindungen drastisch verbessern wird. Der neu beschlossene Standard mit der Bezeichnung Bluetooth HDT (High Data Throughput) stellt einen signifikanten Sprung in der Übertragungskapazität dar und richtet sich primär an die Bedürfnisse moderner Endgeräte. Diese Entwicklung zielt darauf ab, die bestehenden Grenzen der aktuellen Funktechnologie zu überwinden und eine höhere Datenrate zu ermöglichen, die bisher nicht verfügbar war. Die Macher hinter diesem Standard, die Bluetooth Special Interest Group (SIG), haben das offizielle Ende langwieriger Verbindungsprobleme angekündigt. Ihr Ziel ist es, eine nahtlose und schnelle Datenübertragung für eine breite Palette von Geräten sicherzustellen.

Höhere Datenraten und verbesserte Audioqualität

Bluetooth HDT soll die Übertragungsgeschwindigkeit von derzeit zwei auf sieben Punkt fünf Megabit pro Sekunde erhöhen, was einer Steigerung um das fast Vierfachen entspricht. Diese massive Steigerung der Bandbreite wird es Anwendern ermöglichen, hochauflösendes Audio ohne Kompressionsverluste zu übertragen. Für Nutzer kabelloser Kopfhörer und Lautsprecher bedeutet dies eine deutlich verbesserte Klangqualität, die der von kabelgebundenen Lösungen in nichts nachstehen wird. Zudem wird die Technik die kabellose Wiedergabe von 3D-Klang und Mehrkanal-Surround-Sound unterstützen, ohne dass Hersteller eigene proprietäre Funklösungen entwickeln müssen.

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Effizienzgewinne bei Wearables und Smart Glasses

Die Vorteile dieser neuen Technologie erstrecken sich weit über den Audiobereich hinaus und werden auch die Leistung von Wearables und smarten Brillen positiv beeinflussen. Smartwatches können Trainings-, Gesundheits- und Fitnessdaten deutlich schneller an Smartphones senden, was den Energieverbrauch reduziert. Da größere Datenmengen in kürzerer Zeit übertragen werden müssen, bleibt die Funkverbindung weniger lange aktiv, was den Akku schont und die Laufzeit der Geräte verlängert. Auch lästige Firmware-Updates für Smartwatches oder Smart-Home-Geräte könnten in Zukunft fast im Handumdrehen erledigt sein, was die Benutzerfreundlichkeit weiter erhöht.

Smarte Brillen profitieren ebenfalls von den erhöhten Datenraten, da sie größere Datenmengen ans Smartphone senden können. Dieses übernimmt dann die aufwendige Verarbeitung der Daten, was zu kleineren und leichteren Brillen führt. Diese Geräte benötigen keine ständige WLAN-Verbindung mehr, um funktionsfähig zu sein, was die Konstruktion vereinfacht und die Tragkomfort verbessert. Bluetooth-SIG-Chef Neville Meijers bezeichnet diese Entwicklung als ein neues Leistungsniveau für Bluetooth, das die Grundlage für eine neue Generation drahtloser Geräte schafft.

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Marktreife und Unterstützung durch die Industrie

Die ersten Geräte mit der neuen Bluetooth HDT-Technik werden im Jahr 2027 erwartet, was den Herstellern ausreichend Zeit für die Integration in ihre Produktlinien lässt. Der neue Standard soll im Laufe des Jahres 2027 eingeführt werden und mit allen Geräten kompatibel sein, die bereits mit dem bestehenden Bluetooth-Standard ausgestattet sind. Diese Abwärtskompatibilität erleichtert die Einführung erheblich, da bestehende Infrastrukturen genutzt werden können. Die Technik könnte künftig in deutlich mehr Verbraucher-, Geschäfts- und Industrieanwendungen zum Einsatz kommen, was die Reichweite der Technologie über den reinen Consumer-Markt hinaus erweitert.

Bisher haben große Technologiekonzerne wie Samsung, Google und Apple die Unterstützung für den neuen Standard nicht offiziell bestätigt, was Unsicherheit bei einigen Nutzern schürt. Prozessor-Hersteller Qualcomm hingegen hat bereits klar signalisiert, dass seine zukünftigen Smartphone-Chips den neuen Standard beherrschen werden. Diese Zusage ist ein starkes Signal für die Implementierung der Technologie in hochleistungsfähigen Geräten und könnte die Adoption durch andere Hersteller beschleunigen. Die Branche beobachtet die Entwicklungen genau, da Bluetooth HDT das Potenzial hat, die Standards für drahtlose Kommunikation neu zu definieren und die Nutzererfahrung in vielen Bereichen signifikant zu verbessern.