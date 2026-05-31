Bluetooth-Netzwerkname löst Sicherheitsalarm auf United-Airlines-Flug aus

Ein Passagier benannte seinen Bluetooth-Lautsprecher als "Bomb" und löste damit einen Vorfall auf einem United-Airlines-Flug über dem Atlantik aus. Die Maschine musste umkehren und wurde von einem großen Sicherheitsaufgebot erwartet.

Ein vermeintlich dummes Streich eines Jugendlichen hat einen Zwischenfall mit weitreichenden Konsequenzen ausgelöst. An Bord eines United-Airlines-Fluges von Newark nach Palma de Mallorca sorgte der Netzwerkname eines Bluetooth -Geräts für einen Großeinsatz.

Die Boeing 767-400ER war am frühen Samstagabend gestartet und befand sich etwa eineinhalb Stunden später südlich von Neufundland, als die Crew über die Bordsprechanlage eine dringende Anweisung gab. Alle Passagiere wurden aufgefordert, ihre Bluetooth-Verbindungen unverzüglich zu deaktivieren. Die Ansage wurde mehrfach wiederholt und mit einer Anweisung der Unternehmenszentrale in Chicago begründet.

Zudem wurde mitgeteilt, dass eine Person mittels蓝牙 etwas unternommen habe, das die Sicherheit des Fluges gefährde. Trotz der Durchsagen blieben nach Medienberichten mindestens zwei Bluetooth-Geräte eingeschaltet. Daraufhin entschieden die Piloten, den Flug wegen einer ungelösten Bedrohung abzubrechen. Sie aktivierten den Notfallcode "Squawk 7700" und wurden zurück nach New York geleitet.

Bei der Landung erwartete sie ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften. Die Untersuchung ergab, dass ein 16-jähriger Passagier den sichtbaren Netzwerknamen seines persönlichen Bluetooth-Lautsprechers in "Bomb" geändert hatte. Da Bluetooth-Signale an alle in der Nähe befindlichen elektronischen Geräte gesendet werden, die nach Kopplungsmöglichkeiten suchen, tauchte der Name auf den Bildschirmen von Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf und löste damit das standardmäßige Sicherheitsprotokoll aus. United Airlines hat bislang keine offizielle Stellungnahme zu möglichen strafrechtlichen Konsequenzen oder lebenslangen Beförderungsverboten für den Teenager abgegeben





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