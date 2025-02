Bluetooth Plattenspieler Test: Klang und Komfort im modernen Wohnzimmer

Dieser Artikel testet fünf Bluetooth Plattenspieler und vergleicht ihre Klangqualität, Funktionen und Design. Der Fokus liegt auf der kabellosen Musikwiedergabe von Schallplatten, und der Test berücksichtigt die Bedürfnisse von Musikliebhabern, die den Komfort moderner Abspielgeräte suchen.

Dieser Testbericht ist erstmals am 6. Februar 2021 erschienen. Wir haben jetzt fünf neue Produkte getestet und den Text aktualisiert. Der Klang von Schallplatten ist für viele Musik liebhaber unvergleichlich. Doch die Art und Weise, wie man diese Schallplatten abspielt, ist ebenfalls wichtig. Viele bevorzugen den Komfort moderner Abspielgeräte und wollen Musik über Bluetooth-Lautsprecher und kabellose Kopfhörer genießen, nicht nur an der Stereoanlage.

Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Über die sogenannten Affiliate-Links im Text erhält der Verlag, aber nie der Autor individuell, bei Verkäufen eine geringe Provision vom Händler.Audiopuristen bekommen spätestens jetzt Stresspickel im Nacken, schließlich wird mit der digitalen Übertragung der analoge Sound verändert. Doch nicht jedem Musikfreund ist das perfekte Gehör gegeben – was man am großen Erfolg kleiner Lautsprecher erkennen kann. Der Flair einer Schallplatte ist oft wichtiger als der Klang. Entsprechend muss es auch nicht immer die optimale Kabelverbindung sein, wenn man seine alten oder neuen Lieblingsscheiben oder Hörspielplatten hören will. Am besten ist es natürlich, wenn man die Wahl hat und die Bluetooth-Verbindung nur eine von mehreren Optionen ist. Einen Vorteil hat die kabellose Übertragung des Vinylsounds aber auf jeden Fall: Der Plattenspieler kann dekorativ im Raum platziert werden und benötigt keinen festen Standort. Nur sicher und erschütterungsfrei sollte er stehen, damit die Nadel nicht im Takt mithüpft, wenn man am Player vorbeigeht. Für diesen Test habe ich mich mit fünf aktuellen Modellen durch meine Plattensammlung gehört, mal mit und mal ohne Kabel. Weiter unten finden Sie die Testergebnisse von weiteren Bluetooth-Plattenspielern, die ich zuvor getestet habe.anschauen und anhören: Trotz des klobigen Designs kann er mit einem guten Gesamtpaket zu einem fairen Preis punkten. Optisch macht der preislich attraktive Plattenspieler von Tone Factory eine Menge her. Für eine Empfehlung reicht es aufgrund von Nebengeräuschen und der nicht sonderlich hochwertigen Bauweise aber nicht.. Der Sound ist gut, der Preis allerdings entsprechend relativ hoch. Der günstige Preis des FiiO TT13 BT wird mit mangelnder Qualität der Verarbeitung eingekauft. Die Automatiken und die bunte LED-Beleuchtung machen dagegen Spaß. Mit dem Musiccast Vinyl 500 hat Yamaha einen schönen und gut klingenden Plattenspieler für das hauseigene Streaming-System gebaut. Wer kein Musiccast nutzt, findet in diesem Preissegment jedoch bessere Modelle.





