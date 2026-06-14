Blumen im Gemüsebeet: Nützlinge anlocken, Schädlinge abwehren und den Boden verbessern

Die Kombination von Blühpflanzen mit Gemüse bietet Hobbygärtnern ökologische Vorteile. Blumen wie Tagetes, Kapuzinerkresse oder Borretsch ziehen Bestäuber an, halten Schädlinge fern, dienen als Opferpflanzen und verbessern die Bodenqualität. Ein Überblick über die vielfältigen Wirkungen und wie sie sinnvoll eingesetzt werden können.

Blumen im Gemüsebeet sind mehr als nur eine Zierde. Sie erfüllen bedeutende ökologische Funktionen, indem sie Bestäuber und nützliche Insekten anlocken, Schädlinge beeinflussen oder sogar den Boden verbessern.

Zwar entsteht keine vollkommene Symbiose zwischen Gemüsepflanzen und Blühpflanzen, doch für Hobbygärtner kann die Kombination durchaus sinnvoll sein. Viele Gemüsearten wie Zucchini, Gurken, Kürbisse und Melonen sind für die Fruchtbildung auf die Bestäubung durch Insekten angewiesen. Blühpflanzen wie Borretsch oder Phacelia ziehen Bienen und andere Bestäuber an und können dadurch die Befruchtung und damit den Ertrag fördern.

Darüber hinaus wirken manche Blumen als natürliche Gegenspieler von Schädlingen. Tagetes, auch Studentenblume genannt, lockt schädliche Nematoden an und setzt Substanzen frei, die diese Bodenbewohner abtöten. Auch Ringelblumen können den Befall mit schädlichen Fadenwürmern verringern.

Zudem ziehen sie Schweb- und Florfliegen an, deren Larven große Mengen Blattläuse fressen. Bestimmte Duftstoffe lenken Schädlinge zudem ab; so hält Tagetes die Weiße Fliege fern, und Borretsch soll Kohlweißlinge bei der Eiablage verwirren. Einige Blühpflanzen dienen zudem als Opferpflanzen. Tagetes wird oft von Schnecken bevorzugt gefressen, was die Schnecken leichter auffindbar macht.

Kapuzinerkresse wird häufig eingesetzt, um Blattläuse anzulocken, wobei die Wirkung nicht für alle Blattlausarten gleichermaßen gesichert ist. Darüber hinaus verbessern Ringelblumen und Phacelia die Bodenstruktur. Ihre tiefen Wurzeln lockern den Boden und sorgen für Belüftung. Nach der Blüte können die Pflanzen eingearbeitet werden, wo sie als Gründüngung Humus bilden.

Die dicht wachsende Kapuzinerkresse bildet zudem eine natürliche Mulchschicht, die Unkraut unterdrückt. Allerdings benötigen auch die Blühpflanzen Pflege: Werden verblühte Blüten nicht regelmäßig entfernt, bilden sich weniger neue Blüten, wodurch weniger Nützlinge angezogen werden. Besonders bewährt haben sich Tagetes, Kapuzinerkresse, Ringelblumen, Borretsch und Phacelia, da sie zu vielen Gemüsearten passen und Nutzen für Insekten und Boden bringen. Wunder sollte man jedoch nicht erwarten: Blumen ergänzen den Gemüsegarten sinnvoll, ersetzen aber keine sorgfältige Pflege der Kulturen





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