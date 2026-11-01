Blutengpass in Deutschland: DRK warnt vor kritischen Beständen

Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor einem kritischen Blutengpass in mehreren Bundesländern. Die Bestände sind stark gesunken, was planbare Operationen gefährdet.

Die Versorgungslage mit lebenswichtigem Blut hat sich in mehreren deutschen Bundesländern drastisch verschlechtert. Das Deutsche Rote Kreuz meldet, dass die Reserven an Blutkonserven so stark zurückgegangen sind, dass die Kapazitäten der Kliniken bald kritisch werden könnten. Besonders in den Regionen Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen sind die Vorräte unter die sichere Schwelle von 10.000 Konserven gefallen, wie ein Sprecher der Organisation bestätigte. Diese Entwicklung bedeutet, dass die Notversorgung zwar weiterhin gewährleistet bleibt, doch planbare medizinische Eingriffe möglicherweise verschoben werden müssen, um die vorhandenen Bestände nicht zu gefährden.

Kritischer Engpass bei Blutgruppen

Besonders schwer wiegt die Knappheit bei den Blutgruppen O positiv, O negativ sowie B negativ. In einigen Bereichen reichen die vorhandenen Lagerbestände laut Angaben des Roten Kreuzes nur noch für zwei Tage aus. Von extremer Dringlichkeit ist dabei die Blutgruppe O negativ, da sie als universell einsetzbar gilt. Diese Eigenschaft macht sie in akuten Notfällen und Unfallsituationen unverzichtbar, da sie sofort ohne weitere Voruntersuchungen transfundiert werden kann. Der Mangel an dieser spezifischen Gruppe verschärft die Lage für alle betroffenen Krankenhäuser zusätzlich, da hier keine alternative Blutgruppe ohne Risiko einspringen kann.

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Saisonale Faktoren verstärken Krise

Die aktuelle Engpass-Situation ist das Ergebnis einer sich über Monate hinweg anstauenden Problematik. Bereits im Juni trug eine extreme Hitzewelle dazu bei, dass die Blutbanken unter Druck gerieten. Bei Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius war die Zahl der Menschen, die zur Blutspende gingen, deutlich gesunken. Dieser Rückgang hatte direkte Auswirkungen auf die Füllstände. Die folgenden Monate waren ebenfalls schwierig, da sich die Lücke nicht schließen ließ. Nun spitzt sich die Lage weiter zu, während gleichzeitig die Erkältungssaison beginnt, was die Situation zusätzlich kompliziert.

Spenderausfall durch Infekte

Gerade jetzt, wo jede Spende zählt, tritt ein weiterer negativer Faktor auf. Die bevorstehende Erkältungssaison führt dazu, dass potenzielle Spender vorübergehend ausscheiden müssen. Wer sich mit einem Infekt ansteckt, darf zunächst nicht spenden. Nach einem leichten Infekt muss eine Wartezeit von einer Woche eingehalten werden. Bei höherem Fieber verlängert sich diese Karenzzeit sogar auf vier Wochen. Dieser automatische Ausschlussmechanismus ist wichtig für die Sicherheit der Empfänder, reduziert jedoch parallel das Angebot an frischem Blut in einem Moment, in dem die Bestände bereits kritisch niedrig sind.

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Jede Spende kann Leben retten

Das gespendete Blut wird nicht nur in reiner Form verabreicht, sondern in verschiedene Bestandteile aufgeteilt. Dabei entstehen Erythrozyten, Thrombozyten und Plasma. Diese Aufteilung ermöglicht es, dass eine einzige Blutspende theoretisch bis zu drei verschiedene Patienten behandeln kann. Die Effizienz des Systems hängt also stark von der Anzahl der Spender ab. Das Rote Kreuz betont, dass die Dankbarkeit für jeden einzelnen Spender und jede einzelne Spenderin enorm ist. Ohne die kontinuierliche Bereitschaft der Bevölkerung, sich zu spenden, wäre eine solche Aufteilung und damit eine flächendeckende Versorgung nicht möglich.

Auswirkungen auf den Krankenhausalltag

Die prognostizierte Entwicklung führt dazu, dass Kliniken ihre Ressourcen sehr sorgfältig abwägen müssen. Während Notfälle durch die vorhandenen Puffer und die priorisierte Versorgung abgesichert sind, stehen Ärzte vor der Herausforderung, Eingriffe zu verschieben. Dies betrifft vorwiegend Operationen, die nicht lebensrettend im akuten Sinne sind, aber zur Gesundheitsvorsorge oder Linderung von Beschwerden notwendig sind. Die Verschiebung planbarer Maßnahmen dient dazu, die knappen Bestände für unvorhergesehene Notfälle vorzuhalten. Es bleibt abzuwarten, wie schnell sich die Situation durch neue Spendenaktionen verbessern lässt, da der Abbau der Reserven bereits weit fortgeschritten ist.