Bluthochdruck bei Frauen: Was Frauen vor Bluthochdruck schützt und wann der Schutz bröckelt

Obwohl Frauen im Vergleich zu Männern in jungen Jahren besser vor Bluthochdruck geschützt sind, wird der Schutz mit dem Alter geringer. Die Menopause und damit verbundene hormonelle Veränderungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir haben mit Ärztin Suzann Kirschner-Brouns gesprochen, um mehr über die Ursachen, Risikofaktoren und Unterschiede im Blutdruck von Frauen und Männern zu erfahren.

Männer leiden häufig schon in jungen Jahren an Bluthochdruck , bei Frauen wird der Blutdruck erst um das 50. Lebensjahr relevant. Den Wendepunkt bilden die Menopause und die damit einhergehenden hormonellen Veränderungen. „Frauen entwickeln oft erst ab 65 Jahren einen Bluthochdruck , Männer nicht selten schon vor dem 45. Lebensjahr“, sagt Suzann Kirschner-Brouns, Ärztin für Frauengesundheit und Wechseljahre.

Wir haben mit ihr darüber gesprochen, was Frauen vor Bluthochdruck schützt, warum dieser Schutz spätestens in der Lebensmitte bröckelt und welche Werte Blutdruck bei Frauen und Männern sind. Weibliche Hormone als SchutzfaktorFrauen im jüngeren Alter haben meist einen niedrigeren Blutdruck als Männer. Das liegt in erster Linie an ihrer hormonellen Ausstattung: Das weibliche Sexualhormon Östrogen macht die Gefäße elastischer. Doch das ist nicht alles. „Östrogen wirkt wie ein Gefäßputzer: Es schützt die Gefäße vor Entzündungen und Ablagerungen, also Arteriosklerose“, erklärt Suzann Kirschner-Brouns. Steifere Arterien können eine Folge von unbehandeltem Bluthochdruck sein, ihn aber auch mit verursachen. Der männliche Körper produziert Östrogen dagegen nur in sehr geringen Mengen. Zudem verschafft ihr Hormonhaushalt Männern auch an anderer Stelle einen Nachteil. Das Hormon Testosteron sorgt dafür, dass sich bei ihnen schneller Bauchfett bildet – laut Kirschner-Brouns „eine Quelle für Entzündungsbotenstoffe“. Stille Entzündungen im Körper, die so niedrigschwellig sind, dass sie oft unbemerkt bleiben, können der Expertin zufolge zu Arteriosklerose, Bluthochdruck und anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen beitragen. „Darum spielt Mehrgewichtigkeit und die Art der Ernährung eine große Rolle“, sagt sie. Bluthochdruck bei Frauen: Welche Werte sind normal?Trotz dieser Unterschiede differenzierten die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Bluthochdruck (ESH) bei den Blutdruckwerten lange nicht nach Geschlecht. Sie definierten sowohl für Frauen als auch für Männer Werte ab 140/90 mmHg als Bluthochdruck. Das hat sich mit der Neufassung von 2023 geändert. „Für Frauen gilt der Normblutdruckwert nicht höher als 130/90 mmHg, bei Männern sollte der Wert nicht höher als 140/90 mmHg sein“, erklärt Kirschner-Brouns. Für die Messung zu Hause gelten niedrigere Werte von 135/85 mmHg für Männer und 125/85 mmHg für Frauen. Der Grund: Der Blutdruck kann beim Arztbesuch durch Nervosität kurzzeitig ansteigen und dadurch die Werte nach oben treiben. Wer einmalig erhöhte Werte misst, hat allerdings nicht automatisch Bluthochdruck. Erst, wenn die Grenzwerte an zwei verschiedenen Zeitpunkten überschritten werden, sprechen Mediziner von Bluthochdruck. Wichtig: Blutdruckmessgeräte für zu Hause können zu falschen Ergebnissen führen, wenn die Messung nicht richtig durchgeführt wird oder das Gerät nicht zertifiziert ist. Darum sollte man wissen, wie man den Blutdruck richtig misst und welche Blutdruckmessgeräte in Tests gut abgeschnitten haben. Hilfreich können auch Smartwatches mit Blutdruckmessfunktion sein. Bluthochdruck bei jungen Frauen durch Erkrankungen möglichFrauen sind besser vor Bluthochdruck geschützt als Männer. Aber auch sie können bereits in jungen Jahren davon betroffen sein. Das zeigt das Ergebnis der GEDA („Gesundheit in Deutschland aktuell“), einer Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) von 2015: Demnach waren 4,2 Prozent der 18- bis 29-jährigen Frauen und neun Prozent der 30- bis 44-jährigen Studienteilnehmerinnen von Bluthochdruck betroffen. Bei Männern lag der Anteil bei 4,4, respektive 14,5 Prozent. Wenn sich bei Frauen schon früh Bluthochdruck entwickelt, steckt häufig eine Erkrankung dahinter. Man spricht dann von einer sekundären Hypertonie. Mögliche Ursachen dafür können „angeborene oder erworbene Fettstoffwechselstörungen oder Diabetes sein“, sagt Kirschner-Brouns. „Auch Autoimmunkrankheiten wie eine Hashimoto-Thyreoiditis oder eine Polyarthritis, an denen zu 90 Prozent Frauen erkranken, können mit Veränderungen an den Blutgefäßen und in der Folge mit einer Hypertonie einhergehen“, so die Expertin. Bei einer Hashimoto-Thyreoiditis ist die Schilddrüse chronisch entzündet, bei einer Polyarthritis entzünden sich die Gelenke in Schüben. Auch junge Frauen können Bluthochdruck entwickelnIm Gegensatz zur sekundären Hypertonie lassen sich die erhöhten Werte bei einer primären Hypertonie nicht auf eine klare Ursache zurückführen. Neben einer familiären Veranlagung gelten eine ungesunde Ernährung und ein ungünstiger Lebensstil als wichtige Risikofaktoren: „Dazu zählen Übergewicht, hoher Kochsalz- und Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Stress“, erklärt das RKI. Aus den Zahlen der GEDA-Studie ergeben sich allerdings noch weitere Erklärungsansätze für Bluthochdruck bei Frauen. Sie zeigen, dass auch soziokulturelle Faktoren und sogar der Wohnort einen Einfluss haben können: Frauen in allen ostdeutschen Bundesländern außer Berlin wiesen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt höhere Blutdruckwerte auf.





Bluthochdruck Frauengesundheit Hormone Östrogen Testosteron Menopause Risiken Ernährung Lebensstil Gesundheitstipps

