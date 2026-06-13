Ein weiterer Angriff hat das Land erschüttert. Am Freitag stach ein Mann aus Pakistanischer Herkunft einer 17-Jährigen mehrfach in den Hals. Die Polizei musste einen spontanen Protest absichern, bei dem Demonstranten lautstark für Massenabschiebungen von Migranten forderten.

Ein weiterer Angriff hat das Land erschüttert. Am Freitag stach ein Mann aus Pakistanischer Herkunft einer 17-Jährigen mehrfach in den Hals. Die Polizei musste einen spontanen Protest absichern, bei dem Demonstranten lautstark für Massenabschiebungen von Migranten forderten.

Die Situation erinnert an die schweren Ausschreitungen in Southampton Anfang Juni, als Polizisten mit Steinen und Feuerwerk attackiert wurden. Der Auslöser war der Tod eines Studenten durch einen Anhänger der Sikh-Religion. Die Polizei hatte jedoch herausgefunden, dass der Student nicht der Opfer eines religiösen Angriffs war, sondern Opfer eines gewalttätigen Überfalls. Auch in diesem Fall ist der Täter in Gewahrsam und gilt als eine sehr kranke und gefährliche Person.

Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet und bittet um Ruhe in der Gemeinschaft. Die Situation ist sehr belastend und es ist wichtig, sich an die bekannten Fakten zu halten und diese nicht für Clickbait auszunutzen





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