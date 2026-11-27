Ein 67-Jähriger musste nach dem Angriff notoperiert werden. Warum der Streit eskalierte, ist noch unklar.

Auf Campingplatz in Hamburgs Süden: Ingo L. soll versucht haben, seinen eigenen Bruder zu töten. Jetzt beginnt der Prozess. Auf einem Campingplatz am Ochsenwerder Elbdeich kommt es im Sommer zu einem blutigen Streit zwischen zwei Brüdern.

Jetzt steht einer von ihnen vor Gericht. Ingo L. hat übermorgen Geburtstag. Er wird 66, doch eine große Party wird es wohl nicht geben. Ingo L. sitzt in Untersuchungshaft.

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Er soll am 24. Juli versucht haben, seinen Bruder zu töten. Gegen 19.30 Uhr soll der Angeklagte auf der von ihm gepachteten Campingparzelle seinen älteren Bruder unvermittelt angegriffen haben, als dieser dabei war, das Grundstück zu verlassen. Zuvor habe es einen Streit gegeben, so die Staatsanwältin bei Verlesen der Anklageschrift.