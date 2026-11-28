Eskalierende Gewalt im südafrikanischen Taxigewerbe forderte seit 2025 über 50 Tote. Streit um Lizenzen und Routen zwischen Verbänden bedroht die Infrastruktur.

In den frühen Abendstunden des 7. November ereignete sich in Kapstadt ein brutaler Vorfall am Taxiterminal in Bellville, der die aktuelle Eskalation im sogenannten Taxi-Krieg exemplarisch beleuchtet. Mehrere Schützen eröffneten aus fahrenden Fahrzeugen heraus das Feuer auf Minibus-Taxis, Fahrer und wartende Passanten. Dieses Attentat forderte vier Todesopfer und verletzte zahlreiche Menschen schwer, darunter auch ein siebenjähriges Kind, wodurch lokale Medien von einem Massaker sprachen. Die Gewalttat markiert einen neuen, besonders dramatischen Höhepunkt in einer bereits seit Monaten anhaltenden Serie von Übergriffen auf die Verkehrsinfrastruktur der südafrikanischen Metropole.

Tödliche Attacke tötet Unternehmer Mawande Ndinisa

Die aktuelle Welle der Gewalt begann bereits vor dem November-Angriff mit der Ermordung des 34-jährigen Taxiunternehmers Mawande Ndinisa. Kurz vor 22 Uhr näherten sich mehrere Männer seinem silbernen Toyota Hilux in einer Seitenstraße in Bloemkombos am nordöstlichen Stadtrand von Kapstadt. Die Täter zogen Waffen und erschossen Ndinisa mehrfach an Kopf und Oberkörper, während ein weiterer Mann schwer verletzt überlebte. Die Polizei schließt einen Raubüberfall oder privaten Streit aus und geht davon aus, dass Ndinisa aufgrund seiner Tätigkeit als Taxiunternehmer ermordet wurde. Diese Tat ist Teil einer Statistiken der Provinz Westkap, die zwischen Sommer 2025 und Juli 2026 insgesamt 138 gewaltsame Übergriffe auf Taxifahrer und deren Kunden registrierte. Bei diesen Vorfällen wurden laut offiziellen Angaben 51 Menschen getötet.

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Strukturelle Machtkämpfe zwischen Cata und Codeta

Hinter der scheinbar chaotischen Gewalt stehen tiefe strukturelle Konflikte zwischen den zwei führenden Taxi-Verbänden in der Region: der Cata und der Codeta. Beide Organisationen haben öffentlich zugesichert, die Gewalt zu beenden, doch diese Versprechungen blieben bislang ohne jede praktische Wirkung. Siyabulela Christopher Fobosi, ein Forscher an der University of Fort Hare, der seit Jahren die südafrikanische Taxiindustrie analysiert, erklärt, dass im Zentrum Streitigkeiten über Fahrtrouten, Betriebsrechte, Fahrgastzahlen und die Oberhoheit über die Organisation in bestimmten Stadtvierteln stehen. Für die Verbände und ihre Mitglieder geht es dabei nicht nur um symbolische Macht, sondern um sehr viel Geld und die Kontrolle über eine unverzichtbare Verkehrsinfrastruktur.

Historische Wurzeln der organisierten Kriminalität

Der bewaffnete Konflikt im südafrikanischen Taxigewerbe ist historisch tief verwurzelt und älter als die Demokratie des Landes selbst. Seine Ursprünge reichen bis in die 1980er-Jahre zurück, als die ersten Verbände gegründet wurden und Mitglieder um Routen und Fahrgäste stritten. In der Vergangenheit gab es zwar immer wieder Zusammenschlüsse, Einigungen und sogar regelrechte Friedensverträge, doch der Konflikt brach erneut auf. Im Jahr 2018 wurden beispielsweise elf Taxifahrer erschossen, nachdem sie an der Beerdigung eines getöteten Kollegen teilgenommen hatten. Auch in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 starben in und um Kapstadt 83 Menschen bei Angriffen auf Taxis, was die zyklische Natur dieser Gewalt verdeutlicht.

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Auswirkungen auf Wirtschaft und Alltag der Bürger

Die anhaltende Terrorwelle wirkt sich direkt und massiv auf die Wirtschaft und den Alltag der Bevölkerung aus. Am internationalen Flughafen von Kapstadt kam es in den vergangenen Wochen mehrfach zu erheblichen Problemen, weil das Personal aus Angst gar nicht oder erst verspätet zur Arbeit kam. Trotz der massiven Bedrohung durch organisierte Kriminalität und den Staat bleiben Minibus-Taxis für Millionen Bewohner der Townships und Vororte alternativlos. Sie nutzen den öffentlichen Nahverkehr, um zur Arbeit, zur Schule, zur Universität oder zum Arzt zu kommen. Wie eine Anwohnerin erklärte, hätten die Menschen enorme Angst, steigen aber in die Taxis, um ihre Jobs nicht zu verlieren, da sie auf diese Mobilität angewiesen sind.

Forderungen nach struktureller staatlicher Intervention

Experten und Politiker fordern jetzt klare Maßnahmen über die bloße Unterbindung unmittelbarer Gewalt hinaus. Derica Lambrechts, Politikprofessorin an der Universität Stellenbosch, warnt vor der extrem ernsten Eskalation und betont, dass hier mehr als bloße Gewalt am Werk sei. Es gehe um das komplexe Verhältnis zwischen organisierter Kriminalität, dem Staat und der Gesellschaft. Siyabulela Christopher Fobosi kritisiert, dass staatliche und juristische Maßnahmen bisher größtenteils darauf abzielen, die unmittelbare Gewalt zu stoppen, den Grundkonflikt aber nicht zu lösen. Er fordert eine unabhängige Bewertung umstrittener Strecken, transparente Lizenzvergabe, konsequente Strafverfolgung und ein Forum für alle Interessensgruppen. Solange diese strukturellen Bedingungen fehlen, bleiben die Voraussetzungen für einen fortwährenden Konflikt bestehen.