Bluttat in Krakau: Michał O. tot, Terrorermittlungen und Waffenfund

Ermittler klären die Motive der Tötung von neun Menschen in Krakau. Nach einem Fund von vier Waffen und 500 Schuss Munition wird ein terroristischer Hintergrund geprüft.

Der 24-jährige Michał O. ist tot und hinterlässt neun Tote sowie 15 Verletzte in Krakau. Er hatte seine Eltern und seine Schwester getötet, bevor er auf dem Hauptmarkt auf Unschuldige schoss. Polizisten stoppten ihn mit lebensrettender Wirkung.

Tathergang und Opferbilanz in der Stadtmitte

Michał O. beging die Tat unter militärischer Tarnkleidung. Er trug zudem eine Gesichtsmaske und einen Helm. Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte, dass er neun Personen getötet hat. Fünfzehn weitere Menschen wurden verletzt. Polizisten hinderten ihn daran, weitere Opfer zu fordern. Zwei Beamte erlitten schwere Verletzungen beim Einsatz.

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Waffenfund im Fahrzeug des Täters

Ermittler machten einen bedeutenden Fund im Auto des Täters. Ein Sprecher nannte vier Schusswaffen und etwa 500 Schuss Munition. Darunter befanden sich zwei Sturmgewehre vom Typ AR-15. Zudem wurden zwei Pistolen sichergestellt. Zwölf weitere Waffen wurden im Haus der Familie gefunden. Michał O. hatte keinen vorstrafenbelasteten Hintergrund.

Unklare Motivlage und ideologische Fragen

Die Generalstaatsanwaltschaft sieht keine ideologische Inspiration. Przemyslaw Nowak sagte am Montag aus, es gäbe keine Hinweise darauf. Polen warnte zuvor vor rechtsextremen Ideologien. Innenminister Marcin Kierwiński sprach von Faszination. Die Staatsanwaltschaft widersprach dieser Aussage bisher. Die Ermittlungen bleiben offen und umfangreich.

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Schwere Verletzungen der Einsatzkräfte

Zwei Polizeibeamte sind im Krankenhaus. Sie sind 24 und 27 Jahre alt. Krzysztof Kleczar informierte über ihren Zustand. Beide sind nicht mehr künstlich beatmet. Einer bleibt in kritischem Zustand. Die Stadt legte Blumen am Florianska-Straße nieder. Kerzen wurden am Hauptmarkt entzündet.

Rechtliche Einordnung und weitere Schritte

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Terrorismus. Der Verdacht steht im Mittelpunkt der Prozesse. Michał O. erhielt dieses Jahr den Waffenschein. Er war mit seinem Vater im Schützenverein. Die Behörden prüfen die Sicherheitslücken. Die Lage in Krakau wird sorgfältig überwacht.