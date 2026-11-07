Bluttat in Krakau: Michal O. erschießt Menschen auf Hauptmarkt

Ermittlungen nach dem Anschlag auf dem Krakauer Marktplatz: Der mutmaßliche Schütze Michal O. wird festgenommen. Mehrere Tote und Verletzte, darunter Polizeibeamte.

Auf dem historischen Marktplatz in Krakau ereignete sich ein verheerendes Massaker, das die polnische Hauptstadt und das gesamte Land in Schock versetzte. Ein Mann, der später als Michal O. identifiziert wurde, eröffnete mit einer halbautomatischen AR-15 -Sturmgewehr das Feuer auf unbewaffnete Passanten. Die tatkräftigen Einsatzkräfte der lokalen Polizei reagierte schnell und brachten den Täter unter Kontrolle, nachdem dieser zuvor mehrere Personen schwer verletzt hatte.

Der Tathergang und die Tatwaffe

Laut Angaben der Behörden fuhr der mutmaßliche Schütze gegen 15 Uhr mit seinem Fahrzeug auf den Marktplatz und begann sofort, wahllos auf Menschen zu schießen. Dabei traf er unter anderem die Fahrerscheibe einer Straßenbahn, die sich in unmittelbarer Nähe befand. Der Täter saß offenbar selbst am Steuer seines Fahrzeugs, als er das Massaker verübte. Sein Motiv ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt, doch die Art der Waffe deutet auf militärische Ausrüstung hin. Auf der Suche nach dem Täter wurden zahlreiche Waffen und Munition in seinem Auto gefunden.

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Identität und Festnahme des Täters

Der festgenommene Mann ist der 24-jährige Michal O., ein polizeibekannter Handwerker aus Ostrowiec Świętokrzyski, das etwa 200 Kilometer entfernt liegt. Augenzeuginnen und Augenzeugen beschrieben, dass er militärische Tarnkleidung und eine kugelsichere Weste trug. Ein Helm oder eine Maske verdeckte sein Gesicht während der Tat. Gerüchte über einen Komplizen wurden von der Polizei widerlegt, da der 24-Jährige der einzige bekannte Täter ist, der sich gegenwärtig in Gewahrsam befindet. Er wurde nach dem Vorfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden.

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Chaos und Verletzungen der Polizei

Die Flucht des Täters endete in einem Verkehrsunfall. Der Fotoreporter berichtete, dass Michal O. bei seiner Flucht an einer Kreuzung in ein anderes Auto gekracht sei. Aus seinem schwarzen Subaru stürzte er und eröffnete das Feuer auf die eintreffenden Einsatzkräfte. Diese erwiderten das Feuer und schossen den Täter nieder. Bei dem Schusswechsel wurden mehrere Polizeibeamte verletzt. Einer der Beamten wurde dabei schwer getroffen, während drei weitere unter den Verletzten waren. Die Szenen des Chaos unter den Menschen auf dem Hauptmarkt waren erschreckend, da Passanten in Panik gerieten und in die Geschäfte flohen.

Reaktionen der politischen Führung

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk äußerte seine tiefe Anteilnahme an die Familien und Angehörigen der Opfer des tragischen Attentats in Krakau. In einer öffentlichen Erklärung auf der Plattform X hob er die heldenhaften Handlungen der Polizisten hervor, die unter Einsatz ihres Lebens agierten. Tusk appellierte dringend an Politiker aller Lager, diese Tragödie nicht zu politisieren, und versprach, dass alle Umstände dieses Verbrechens umfassend aufgeklärt werden. Die lokale Zeitung Gazeta Krakowska bestätigte die Informationen der Polizei, was die offizielle Linie der Behörden unterstreicht.