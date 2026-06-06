Bluttest könnte Lungenkrebs Jahre vor Diagnose erkennen

Eine große internationale Studie hat eine Kombination von 14 Eiweißen im Blut gefunden, die auf ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko hinweisen kann - teilweise mehr als fünf Jahre vor der Diagnose.

Kann ein Bluttest frühe Hinweise auf eine spätere Lungenkrebs erkrankung geben? Forscher sind dieser Frage in einer großen internationalen Studie nachgegangen. Sie analysierten Blutproben und Gesundheitsdaten von mehr als 48.000 Menschen - und stießen auf ein auffälliges Muster, das mit einer späteren Lungenkrebs diagnose zusammenhing.

Die Wissenschaftler werteten die Daten von 48.099 Teilnehmern der britischen UK Biobank aus. In ihren Blutproben waren fast 3000 verschiedene Eiweiße gemessen worden. Während der Nachbeobachtung erkrankten 375 Teilnehmer an Lungenkrebs. Die Forscher suchten nach frühen Warnsignalen im Blut.

Sie identifizierten eine Kombination aus 14 Eiweißen, die teilweise mehr als fünf Jahre vor einer späteren Diagnose auf ein erhöhtes Risiko hinweisen konnte. Diese Proteine sind an Entzündungsprozessen beteiligt, was die Rolle chronischer Entzündungen bei der Krebsentstehung unterstreicht. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal "Nature Communications" veröffentlicht. Die Studie zeigt, dass Entzündungen in den Fokus rücken.

Auch Rauchen und Luftverschmutzung spiegelten sich in den Blutwerten wider. Aktuelle Raucher wiesen höhere Werte auf als Nichtraucher.

Zudem stand eine stärkere Feinstaubbelastung mit auffälligen Markern in Zusammenhang. Teilnehmer mit besonders auffälligen Blutwerten entwickelten häufiger Lungenkrebs. In dieser Gruppe sank die Lungenkrebsrate unter Canakinumab, einem entzündungshemmenden Medikament, von knapp vier Prozent auf rund zwei Prozent. Dies deutet darauf hin, dass eine gezielte Behandlung bei Risikopatienten möglicherweise präventiv wirken könnte.

Allerdings ist Canakinumab derzeit nicht für die Krebsprävention zugelassen; weitere klinische Studien sind notwendig. Die Forscher betonen, dass der Test noch nicht für den klinischen Einsatz bereit ist. Die Ergebnisse müssen in weiteren Studien validiert werden. Dennoch eröffnet die Entdeckung neuer Biomarker neue Wege für die Früherkennung und Prävention von Lungenkrebs.

Lungenkrebs ist weltweit eine der häufigsten Krebstodesursachen, häufig diagnostiziert in fortgeschrittenem Stadium. Ein einfacher Bluttest könnte die Überlebenschancen deutlich verbessern.

Allerdings warnt die Studie auch vor übertriebenen Hoffnungen: Die hohe Anzahl falsch positiver Ergebnisse müsse durch bessere Tests reduziert werden. Die Wissenschaftler planen nun, die 14-Protein-Signatur in größeren Bevölkerungsgruppen zu testen und mit anderen Risikofaktoren wie genetischen Markern zu kombinieren





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lungenkrebs Bluttest Frühdiagnose Biomarker UK Biobank

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tiefe Venenthrombose: Warnzeichen, Diagnose und BehandlungPlötzliche Schwellungen oder Schmerzen im Bein können auf eine tiefe Venenthrombose hinweisen - eine oft tückische Erkrankung, die unbehandelt zu einer lebensbedrohlichen Lungenembolie führen kann. Dieser Artikel informiert über Symptome, diagnostische Verfahren und therapeutische Optionen.

Read more »

ADHS im Alter: Warum die späte Diagnose das ganze Leben verändern kannViele Erwachsene leben jahrzehntelang mit ADHS, ohne es zu wissen. Eine späte Diagnose kann entlasten – und neue Wege für Alltag, Familie und Behandlung

Read more »

Alles was zählt: Schockierende Diagnose für Lucie - ein Unbekannter rettet sieIn der heutigen Folge der RTL-Daily-Soap "Alles was zählt" steht Lucie vor einer emotionalen Zerreißprobe. Trotz sichtbarer Fortschritte in der Rehabilitation nach ihrem Unfall trifft sie im Krankenhaus eine niederschmetternde Diagnose. Ein unerwarteter Besucher gibt jedoch neue Hoffnung.

Read more »

Lennart Karl fällt für die WM aus: Was die Diagnose Muskelbündelriss wirklich bedeutetDer Nationalspieler (18) vom FC Bayern verletzt sich vor dem USA-Test. Wie entsteht ein Muskelbündelriss? Wie wird er behandelt? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Read more »