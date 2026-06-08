BMW Aktienrückkauf: 630.000 Aktien im Juni 2026 erworben

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) hat im Zeitraum vom 1. bis 7. Juni 2026 im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 insgesamt 630.000 Stammaktien zurückgekauft. Die Käufe erfolgten an verschiedenen Handelstagen über die Plattformen Xetra und CBOE Europe (CEUX). Der volumengewichtete Durchschnittskurs über die gesamte Periode lag bei etwa 72,40 Euro pro Aktie. Detaillierte Transaktionsdaten sind auf der BMW-Investor-Relations-Website verfügbar.

Im Rahmen ihres mehrjährigen Aktienrückkauf programms 2025/2027 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ( BMW AG) in der Woche vom 1. Juni 2026 bis einschließlich 7. Juni 2026 insgesamt 630.000 Stammaktien erworben.

Dies geht aus der aktuellen Zwischenmeldung hervor, die gemäß den regulatorischen Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/1052 und der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht wurde. Die Rückkäufe wurden an den Handelstagen des genannten Zeitraums an verschiedenen Handelsplätzen durchgeführt. Am 1. Juni 2026 wurden 150.000 Aktien auf Xetra zu einem volumengewichteten Durchschnittskurs von 74,4427 Euro je Stück gekauft.

Der folgende Tag, der 2. Juni 2026, sah den Erwerb von 140.000 Stücken auf Xetra zu durchschnittlich 73,1964 Euro. Der 3. Juni war ein zweigeteilter Handelstag: 60.000 Aktien wurden über CBOE Europe (CEUX) zu einem Kurs von 71,4772 Euro erworben, während weitere 120.000 Stücke parallel auf Xetra zu 71,4742 Euro den Besitzer wechselten.

Der 4. Juni brachte den Kauf von 120.000 Aktien auf Xetra zu 70,3415 Euro, und am 5. Juni wurden nochmals 40.000 Stammaktien auf Xetra zu einem Kurs von 70,5501 Euro erworben. In Summe ergibt sich aus diesen Transaktionen ein gesamtes erworbenes Volumen von 630.000 Aktien.

Der volumengewichtete Durchschnittskurs über alle Käufe hinweg liegt bei approximately 72,40 Euro pro Aktie, was einen Einblick in die Preisspanne gibt, in der das Unternehmen seine eigenen Anteile zurückerworben hat. Diese Transaktionen sind Teil des langfristigen Kapitalmanagementprogramms der BMW AG, das im November 2025 angekündigt wurde und bis Ende 2027 laufen soll. Das Programm hat das Ziel, die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien zu reduzieren und damit den Wert der verbleibenden Anteile für die Aktionäre zu steigern.

Die Rückkäufe werden schrittweise über die Laufzeit des Programms durchgeführt, wobei die genauen Details der einzelnen Transaktionen gemäß den gesetzlichen Transparenzvorschriften in regelmäßigen Abständen veröffentlicht werden. Die vollständigen, detaillierten Informationen zu jedem einzelnen Kauf, einschließlich Datum, Uhrzeit, Handelsplatz und genauer Kursdaten, sind auf der offiziellen Internetseite der BMW AG im Bereich Investor Relations unter der Adresse www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf abrufbar. Die vorliegende Mitteilung wurde von der BMW AG als Aussender verantwortet und über die Nachrichtenagentur pressetext verbreitet.

Für weitere Fragen steht Adam Sykes, Leiter Investor Relations, telefonisch unter +49 89 382-25387 oder per E-Mail unter adam.sykes@bmw.de zur Verfügung. Die Stammaktie der BMW AG ist unter der ISIN DE0005190003 im regulierten Markt in Frankfurt und München sowie im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart und auf der Tradegate BSX gelistet. Diese Bekanntmachung stellt keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren dar und ist lediglich informeller Natur.

Die Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen und können sich in Zukunft ändern





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