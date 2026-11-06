BMW-CEO Milan Nedeljković kündigt Stellenabbau im Management an

Der neue BMW-Chef Milan Nedeljković reduziert das Managementpersonal, streikt aber Jobs in der Produktion. Trotz eingebrochenem China-Geschäft bleibt die Strategie stabil.

BMW-Chef Milan Nedeljković hat eingeleitet, Personal im Managementbereich freiwillig abzubauen, ohne dabei die Produktion zu gefährden. Dieser strategische Schritt erfolgt trotz eines erheblichen Einbruchs der Verkaufszahlen auf dem wichtigen chinesischen Markt. Der neue Leiter der Münchner Autobauer setzt dabei auf Ruhe und Beständigkeit, um die Belegschaft zu stabilisieren und langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Strategischer Fokus auf die Produktion

Im Gegensatz zu vielen anderen Automobilkonzernen, die bei Marktschwankungen mit massiven Entlassungen reagieren, verzichtet Milan Nedeljković auf die Arbeitsplatz-Keule in den Werken. Der Manager ist stolz auf die Standorte und hält an dem Leitspruch fest, dass das Herz des Unternehmens in Bayern schlägt. Er möchte die Werke nicht schließen, sondern neue eröffnen, um die Produktionskapazitäten langfristig zu sichern. Diese Haltung unterscheidet sich deutlich von der aggressiven Restrukturierung bei Wettbewerbern wie Volkswagen.

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Bisher hat der Chef der Marke keine konkrete Zahl genannt, wie viele Managementstellen durch das freiwillige Abfindungsprogramm reduziert werden sollen. Es wurden Gerüchte über etwa 8000 wegfallende Arbeitsplätze im Bereich Verwaltung und Management kolportiert, die der CEO jedoch nicht bestätigt. Stattdessen einigten sich die Verantwortlichen rasch mit der Arbeitnehmerseite auf das Programm, das teure Abfindungen für Austrittswillige vorsieht. Der Ansturm war so groß, dass die Bremse vorübergehend gezogen wurde.

Wirtschaftliche Lage und China-Rückgang

Die wirtschaftliche Lage bleibt herausfordernd, da BMW und Mini zwischen Juli und September dieses Jahres auf dem asiatischen Markt nur noch 114.355 Fahrzeuge absetzen konnten. Dieser Rückgang lässt sich nicht durch leichte Zugewinne in Europa oder den USA ausgleichen. Trotzdem bewahrt Nedeljković die Ruhe und spekuliert nicht über den weiteren Abbau zehntausender Stellen, wie es bei Konkurrenten üblich ist. Die interne Mia-san-mir-Mentalität ist trotz der heftigen Branchenkrise intakt geblieben.

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Der Manager betont, dass BMW seinen eigenen Weg geht und nicht auf kurzfristige öffentliche Aufregung reagiert. Während andere Manager wie der Audi-Lenker Gernot Döllner plötzlich in politischen Umgebungen auftauchen, bleiben die BMW-Manager um den neuen Chef cool. Dieser Ansatz basiert auf jahrelanger Erfahrung und einem tiefen Verständnis der industriellen Prozesse. Die Stabilität in der Führungsebene soll dazu beitragen, dass sich das Unternehmen konzentriert auf seine technologischen Ziele ausrichten kann.

Psychologische Wirkung und Aktienentwicklung

Der psychologische Vorteil der Strategie von Nedeljković liegt auf der Hand. Die Mitarbeitenden in den Produktionshallen fühlen sich nicht wie ihre Kollegen bei Volkswagen, Audi oder Mercedes verunsichert. Sie bleiben motiviert, was in einer schweren Krise entscheidend ist. Selbst bei Stuttgarter Rivalen stehen Werke auf der Kippe, wenn die Belegschaft nicht zu finanziellen Einbußen bereit ist. Der Chef verzichtet bewusst auf Aktionen, die die Stimmung trüben könnten, und setzt auf konsequente, beharrliche Führung.

Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich bereits erholt und ist von Tiefständen bei rund 52 Euro wieder auf etwa 61 Euro gestiegen. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer die Strategie des neuen Managements positiv bewerten. Der 57-Jährige hat zudem die Erwartungshaltung an das Unternehmen gedämpft, indem er die Prognose schon zum zweiten Mal korrigierte. Sollte BMW am Ende besser abschneiden als befürchtet, kann sich der Chef in dem Glanz sonnen und die Langfriststrategie weiterverfolgen.

Langfristige Ausrichtung und Erfahrung

Ob die Taktik des BMW-Chefs voll aufgeht, wird sich erst in ein, zwei Jahren zeigen. Nedeljković verfügt über die notwendige Hausmacht im Konzern und hat seit 1993 sein Berufsleben bei BMW verbracht. Nach dem Studium des Maschinenbaus an der RWTH Aachen und am Massachusetts Institute of Technology kennt er die Unternehmenskultur bis ins Detail. Diese lange Bindung garantiert belastbare Netzwerke und ein tiefes Verständnis für die industriellen Herausforderungen.

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Nedeljković spielt auf Zeit und nutzt seine Autorität, um das Unternehmen stabil durch die Krisenphase zu führen. Er gilt als Teamspieler, der nicht mit aller Macht in die Öffentlichkeit drängt, aber als brillanter Kopf und Strategen geschätzt wird. Unter seiner Führung wird Technologie-Offenheit weiter predigen, ob E-Auto, Hybrid oder Verbrenner. Diese Strategie sollte sich als richtig erweisen, auch wenn kurzfristige Herausforderungen wie der Rückgang in China bestehen bleiben.