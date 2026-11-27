BMW-CEO Milan Nedeljković erklärt die große Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Pläne für digitale Assistenzsysteme und die Rolle von Wasserstoff und Verbrennern bis 2035.

BMW-Chef Milan Nedeljković zieht nach knapp sechs Monaten Amtsantritt eine positive, jedoch herausfordernde Bilanz für die BMW Group. Der Vorstandsvorsitzende betont in einem Interview mit AUTO BILD, dass die Automobilindustrie sich in einer Phase rasanter technologischer Transformation befindet, die neue Strategien erfordert. Trotz zunehmenden Wettbewerbs und steigender Kostendrücke zeigte das Unternehmen seine technologische Stärke durch internationale Auszeichnungen, darunter zwei Goldene Lenkräder 2025 für die Modelle BMW iX3 und BMW i3.

Starke Nachfrage und Produktionsausweitung in Debrecen

Die Nachfrage nach den Modellen der Neuen Klasse übertrifft die Erwartungen des Herstellers deutlich. Für den BMW iX3 liegen bereits mehr als 100.000 Bestellungen in Europa vor. Parallel dazu sorgt der in China verfügbare iX3 für hohes Interesse auf dem asiatischen Markt. Um diese hohe Nachfrage bedient zu bekommen, beschleunigt BMW den Produktionshochlauf aktiv. Im neuen Werk in Debrecen wurden die zweite und dritte Schicht früher als geplant eingeführt, wodurch die Kapazitäten erhöht wurden. Zudem läuft dort bereits die Produktion des neuen BMW iX4 hoch.

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Technologieoffenheit und Rolle des Verbrennungsmotors bis 2035

BMW verfolgt weiterhin eine technologieoffene Strategie, bei der der Kunde die Entscheidung über die Antriebsart trifft. Selbst wenn die EU das Verbot für Verbrenner ab 2035 lockern sollte, bleibt die Antwort des Unternehmens eindeutig: Der Kunde entscheidet über den Kauf eines Fahrzeugs mit Benzin- oder Dieselmotor. Parallel dazu leistet BMW einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres wurden mehr als 300.000 vollelektrische Fahrzeuge ausgeliefert, was die BMW Group an die Spitze der Premiumhersteller bringt. Zusätzlich unterstützt der Konzern die Forderung nach einer Fahrzeugkategorie für erneuerbare Kraftstoffe (VEEF), wobei Tests mit der HVO-Flotte gezeigt haben, dass die Nutzung dieser Kraftstoffe technisch bereits heute möglich ist.

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Erweiterte digitale Assistenzsysteme und Software-Updates

Im Bereich der digitalen Mobilität plant BMW, die erweiterten urbanen Assistenzfunktionen im kommenden Jahr in Deutschland freizuschalten. Diese Funktionen sind Teil des Autobahn- und City-Assistenten und basieren auf der Hardware der Neuen Klasse, die serienmäßig in allen Modellvarianten der 3er-, 7er- und X5-Reihe sowie beim neuen BMW iX3 und iX4 verbaut ist. Bei aktivierter Zielführung unterstützt das System Fahrer unter anderem beim Abbiegen, bei Vorfahrtssituationen, urbanen Spurwechseln und in Kreisverkehren. Das automatisierte Anhalten und Anfahren an Ampeln ist in Deutschland bereits heute verfügbar. Sollte die Hardware beim Kauf nicht bestellbar gewesen sein, können die Funktionen über Over-the-Air-Updates nachgerüstet werden.

Wasserstoffantrieb und künftige Marktpositionierung

Die Brennstoffzelle bleibt eine ergänzende Technologie für die BMW Group, die vor allem für Kunden mit hohen Reichweitenanforderungen und kurzen Tankzeiten relevant ist. Für 2028 kündigte das Unternehmen den BMW iX5 mit Wasserstoffantrieb an. Die Entscheidung, in welchen Märkten Fahrzeuge mit diesem Antrieb angeboten werden, hängt maßgeblich von der Kundennachfrage und dem Ausbau der erforderlichen Infrastruktur ab. Das Lades- und Tanknetz muss konsequent weiter wachsen, um die breite Akzeptanz dieser Technologie zu sichern. Zudem wird für 2028 ein kompakteres, vollelektrisches Modell der Neuen Klasse angekündigt, das den Einstieg ins elektrische Fahren erleichtern soll, wobei auf konkrete Preisangaben vorerst verzichtet wird.