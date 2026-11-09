BMW-Diebstahl: Ergo zahlt nicht wegen falscher Kilometerangaben

Enrico Herrmann verlor 20.000 Euro Entschädigung für seinen gestohlenen BMW. Das Gericht entschied gegen ihn, weil Fehler im Schadensformular die Redlichkeit anzweifelten.

Enrico Herrmann, ein 36 Jahre alter Autofahrer aus Brandenburg, erlitt einen finanziellen Verlust von 20.000 Euro, nachdem seine Versicherung Ergo die Auszahlung der Versicherungsleistung verweigerte. Das Brandenburgische Oberlandesgericht hat der Versicherung in diesem Rechtsstreit recht gegeben, da zwei Fehler in den Angaben des Kunden auf dem Schadensformular als entscheidendes Argument dienten. Herrmann hatte drei Jahre lang seinen BMW X5 versichert und ging davon aus, dass die Police im Diebstahlsharz greift. Die Realität sah jedoch anders aus, als die Richter die Glaubwürdigkeit der Angaben prüften.

Zwei Fehler im Formular führen zum Verlust

Das Gericht urteilte, dass die ungenauen Angaben des Kunden schwerwiegend genug waren, um den Versicherungsschutz zu verweigern. Herrmann hatte bei der Abwicklung kooperativ mitgewirkt, beide Fahrzeugschlüssel übergeben und vollen Zugriff auf die Polizeiakte gestattet. Trotz dieser Offenlegung und der Beantwortung aller Rückfragen der Versicherung werteten die Richter zwei spezifische Fehlinformationen als Grund zur Ablehnung. Diese Fehler waren zwar im Detail klein, hatten aber nach Ansicht der Juristen fundamentale Auswirkungen auf die Einschätzung der Redlichkeit des Schadensmelders.

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Ungenauigkeit beim Kilometerstand

Ein zentrales Problem ergab sich aus den Angaben zur Laufleistung des gestohlenen Fahrzeugs. Da der Kilometerstand auf den Schlüsseln gespeichert war und diese bei der Versicherung eingereicht wurden, konnte Herrmann den exakten Wert nicht ablesen. Er schätzte daher den Stand auf ca. 152.000 Kilometer. Die tatsächliche Fahrleistung betrug jedoch 170.056 Kilometer. Diese Diskrepanz von rund 18.000 Kilometern wurde vom Gericht als signifikanter Widerspruch gewertet, der Anlass gab, die Zuverlässigkeit der übrigen Angaben infrage zu stellen.

Enrico Herrmann äußerte später Frustration über die Situation und meinte, er hätte besser gar keine Angaben zur Kilometerleistung machen sollen. Die große Differenz zwischen seiner Schätzung und dem realen Wert diente den Richtern als Indiz dafür, dass der Kunde die Faktenlage nicht ausreichend geprüft hatte. In der Augen des Gerichts untergrub diese Ungenauigkeit das Vertrauen in die gesamte Schadensmeldung, selbst wenn der Diebstahl an sich nicht bestritten wurde.

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Widersprüche im Zeitstrahl der Ereignisabfolge

Neben der Laufleistung sorgten auch Widersprüche bei den Datumsangaben für das negative Urteil. Herrmann gab an, seinen BMW zuletzt am 10. Oktober 2024 gesehen zu haben. Bei Nachfrage schilderte er jedoch eine Fahrt durch Berlin, die sich als bereits am 4. Oktober stattgefunden herausstellte. Das Oberlandesgericht sah darin einen klaren Widerspruch zwischen der behaupteten letzten Sichtung und den tatsächlichen Bewegungen des Fahrzeugs.

Herrmann verteidigte sich damit, dass die Versicherung ihn nie ausdrücklich nach dem exakten Datum der letzten Fahrt gefragt habe. Die Richter ließen diese Entschuldigung nicht gelten, da sie die Glaubwürdigkeit der gesamten Aussage beeinträchtigte. Die Unstimmigkeiten führten dazu, dass das Gericht den Angaben des Kunden nicht mehr vertraute. Die Ergo Versicherung begründete die Zahlungseinstellung mit der Verpflichtung, bei relevanten Widersprüchen und falschen Angaben den Versicherungsschutz zu versagen.

Anwaltliche Einschätzung und Redlichkeitsvermutung

BILD-Anwältin Nicole Mutschke erklärte, dass Opfer von Diebstählen typischerweise nicht den eigentlichen Wegnahmeakt beweisen müssen, da dieser unbeobachtet stattfindet. Es reiche aus, die Tat glaubhaft zu schildern, was zur Anwendung der sogenannten Redlichkeitsvermutung führt. Das Gericht geht davon aus, dass das Opfer die Wahrheit sagt, solange keine konkreten Widersprüche ernsthafte Zweifel wecken. In diesem Fall kippte diese Vermutung aufgrund der dokumentierten Inkonsistenzen.

Mutschke warnte dringend davor, Erinnerungslücken im Schadensformular mit vermeintlich präzisen Angaben aufzufüllen. Wer unsicher sei, solle lieber offen zugeben, dass er nur schätze oder sich nicht genau erinnere. Eine scheinbar harmlose Kleinheit könne später über den gesamten Anspruch entscheiden. Diese Warnung gilt nicht nur bei Autodiebstählen, sondern auch bei Wohnungseinbrüchen sowie versicherten Fahrrad- oder Taschendiebstählen.

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Konsequenzen für Versicherungsnehmer

Der Fall zeigt deutlich, wie wichtig präzise und ehrliche Angaben bei der Schadensmeldung sind. Wer glaubhaft bleibt, kommt in der Regel leichter an die versicherte Entschädigung. Wer hingegen Widersprüche liefert, riskiert, komplett leer auszugehen, selbst wenn ein legitimer Versicherungsfall vorliegt. Die Entscheidung des Brandenburgischen Oberlandesgerichts dient als Warnsignal für alle Policenhalter, bei der Dokumentation von Schäden utmost Sorgfalt walten zu lassen.

Für Enrico Herrmann bleibt der Schaden von 20.000 Euro privat zu tragen. Die Versicherung Ergo hat durch das Urteil ihren Anspruch bestätigt, bei Unstimmigkeiten in der Schadensgeschichte nicht zahlen zu müssen. Versicherungsnehmer sollten sich der hohen Standards bewusst sein, die an die Transparenz und Konsistenz ihrer Angaben gestellt werden. Der Fall unterstreicht die Notwendigkeit, im Zweifelsfall auf Schätzungen zu verzichten und Unsicherheiten direkt anzusprechen, statt sie durch plausible, aber falsche Details zu kaschieren.