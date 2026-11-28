Lego und BMW haben sich zusammengetan. Das Ergebnis ist ein Rennwagen aus Klemmbausteinen, der gerade auch nicht viel kostet.

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Der „Lego Speed Champions BMW M3 “ feiert das 40-jährige Jubiläum einer echten Motorsport-Ikone. Bei Amazon bekommt ihr das 358-teilige Bauset aktuell für 18,20 Euro statt 27,99 Euro ( Die Designteams von Lego und BMW haben sich hier zusammengetan, um die bunte Rennlackierung des Rennwagens möglich authentisch in Klemmbaustein-Form nachzubilden. Leider kommen hier auch einige Sticker zum Einsatz, wobei es aber auch bedruckte Teile gibt. Mit dabei ist auch eine Fahrer-Minifigur im BMW-Outfit.

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Das fertige Modell misst 4 cm in der Höhe, 17 cm in der Länge und 7 cm in der Breite. Mit durchschnittlich 4,5 von fünf Sternen und über 340 Bewertungen kommt das Set bei Amazon-Käufern gut an. Besonders häufig wird die gelungene Optik gelobt. Ein Kunde hebt die prägnante, eckige Silhouette und die Details positiv hervor.