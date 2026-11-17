Der BMW i3 bewies bei einer 5886-km-Fahrt von Nordkap nach Spanien Ladezeiten unter drei Stunden. Analyse der 400-kW-Strategie und Verbräuche.

Ein BMW i3 hat kürzlich eine herausfordernde Langstrecke durch Europa erfolgreich absolviert und damit die Reichweitenängste bei Elektrofahrzeugen widerlegt. Die Reise führte das Fahrzeug vom Nordkap bis zum südlichsten Punkt Spanien s auf der sogenannten Paneuropeana-Route. Dabei legte der Elektroauto-Pilot eine Distanz von stolzen 5886,7 Kilometern zurück, durchquerte dabei acht verschiedene Länder und demonstrierte dabei eine beeindruckende Effizienz bei der Ladeinfrastruktur.

Rekordverdächtige Ladezeiten und niedriger Verbrauch

Die Kernstatistik des Trips ist für die Elektrobranche wegweisend: Insgesamt benötigte der BMW i3 für die gesamte Ladung mehrerer Tage Fahrzeit nur zwei Stunden und 46 Minuten an der Säule. Umgerechnet auf die Gesamtdistanz belief sich die Ladezeit pro 1000 Kilometer auf weniger als 28 Minuten. Das Fahrzeug war dabei drei Tage, zwei Stunden und 41 Minuten unterwegs, bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 79,7 Kilometern pro Stunde.

Also read BMW eröffnet Batteriemontage für den neuen BMW iX5

Der Energieverbrauch lag im Durchschnitt bei nur 12,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Dieser Wert ist selbst im Vergleich zu den offiziellen WLTP-Angaben (die zwischen 13,4 und 18 kWh/100 km liegen) sowie dem AUTO BILD-Alltagsverbrauch von 23,8 kWh/100 km sehr sparsam. Der Einsatz des BMW i3 50 xDrive mit einem 108,77-kWh-Akku, der zu 100 Prozent dem Serienmodell entspricht, zeigte dabei eine maximale Reichweite von 912 Kilometern.

Strategisches Lademanagement mit hoher Ladeleistung

Das Geheimnis für die schnelle Weiterfahrt liegt in einer präzisen Strategie des Schnellladens. Das Team nutzte bis zu 400 Kilowatt Ladeleistung, um in zehn Minuten Reichweite für 423 Kilometer zu gewinnen. Die durchschnittliche Ladeleistung während des Tests lag bei 2275 Kilowatt. Entscheidend war der Verzicht auf lange Wartezeiten: Das BMW-Team plante 17 kurze Ladestopps ein, bei denen der Akku bis auf wenige Prozent Restladung entladen und anschließend bis etwa 40 Prozent geladen wurde.

Advertisement

Diese Vorgehensweise ist physikalisch optimiert, da ein fast leerer Akku deutlich schneller Energie aufnehmen kann als ein teilweise gefüllter. Die Durchschnittsdauer einer einzelnen Ladepause betrug 9 Minuten und 45 Sekunden. Durch diese hohe Anzahl an kurzen Stops konnte die Gesamtlaufzeit minimiert werden, ohne dass die Ladeinfrastruktur an den Stationen stark belastet wurde oder lange Warteschlangen entstanden.

Regionale Unterschiede in der Ladeinfrastruktur

Trotz der erfolgreichen Durchführung der Fahrt gab es regionale Herausforderungen zu bewältigen. Ein BMW-Sprecher erklärte, dass die Verfügbarkeit voll funktionierender 400-kW-Lader insbesondere im Süden Europas seltener wird. Die Reise fand zwischen dem 26. September und dem 3. Oktober statt, wobei die Temperaturen im Norden zwischen 5 und 10 Grad Celsius lagen und im Mittelmeerraum bis zu 20 Grad Celsius erreichten. Diese klimatischen Unterschiede beeinflussen zwar die Batterietechnik, zeigten hier jedoch keinen kritischen Einfluss auf die Erfolgsbilanz.

Die Fahrt dient als praktischer Beweis dafür, dass die neueste Generation von E-Autos mit großen Akkus und hoher Ladeleistung auch extreme Langstrecken in vertretbarer Zeit bewältigen kann. Die Kombination aus optimiertem Fahrstil, strategischem Kurzladen und der Nutzung großer Akkupakete ermöglichte es, die theoretischen Grenzen der Elektroautos im realen europaweiten Einsatz deutlich zu verschieben.

Implikationen für die Zukunft der E-Mobilität

Diese Daten unterstreichen die wachsende Praxistauglichkeit von Elektrofahrzeugen für den transnationalen Fernverkehr. Die Tatsache, dass ein Serienfahrzeug wie der BMW i3 ohne technische Modifikationen eine solche Leistung erbrachte, signalisiert einen Wandel in der Wahrnehmung von Reichweite. Für zukünftige Fahrplaner bedeutet dies, dass die reine Fahrzeit nicht mehr der einzige Faktor ist, sondern die Effizienz der Ladezyklen im Mittelpunkt steht.

Advertisement

Die erzielten Werte von weniger als 28 Minuten Ladezeit pro 1000 Kilometer setzen einen neuen Maßstab für die Bewertung von Langstreckentauglichkeit. Solche konkreten Zahlen helfen Verbrauchern, realistische Erwartungen an ihre nächsten Reisen mit dem Elektroauto zu bilden, da sie zeigen, dass die Infrastruktur und die Fahrzeugtechnologie bereits jetzt weit fortgeschritten sind.