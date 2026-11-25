BMW erprobt den i3 Touring mit Blaulichtbalken auf dem Dach. Der Elektro-Kombi der 'Neuen Klasse' soll 2027 im Münchner Werk in Serie gehen.

BMW erprobt offenbar den kommenden i3 Touring mit einem großformatigen blauen Lichtbalken auf dem Dach. Neue Erlkönig-Aufnahmen, die das Automobilportal, zeigen einen weißen Prototyp bei Testfahrten in Deutschland.

Während frühere Testfahrzeuge überwiegend schwarz lackiert waren, trägt das aktuelle Exemplar eine helle Karosserie mit partieller Tarnfolie an Front und Heck. Der Dachlichtbalken entspricht optisch einer Sondersignalanlage, wie sie bei Einsatzfahrzeugen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten verwendet wird. BMW verfügt mit seinem Zentrum für Behörden und Sonderfahrzeuge über eine eigene Organisation für die werkseitige Anpassung von Fahrzeugen an behördliche Anforderungen. Eine Einsatzfahrzeugversion des i3 Touring sowie den konkreten Zweck der aktuellen Testfahrten hat der Hersteller bislang nicht bestätigt.

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Die Aufnahmen geben zugleich einen weiteren Einblick in das Karosseriedesign des elektrischen Mittelklasse-Kombis. Charakteristisch sind die leicht abfallende Dachlinie, die nach hinten ansteigende Fensterlinie und die geneigte Heckscheibe. Offen ist weiterhin, ob BMW die beim bisherigen 3er Touring separat zu öffnende Heckscheibe beibehält. Beim aktuellen 5er Touring und dessen elektrischer Variante i5 Touring verzichtet der Hersteller bereits auf dieses Ausstattungsmerkmal.

Technisch basiert der i3 Touring auf der „Neuen Klasse“ mit der sechsten Generation der elektrischen Antriebstechnologie von BMW und einer 800-Volt-Architektur. Als Referenz dient die im März 2026 vorgestellte. Der zum Start verfügbare i3 50 xDrive verfügt über 345 kW Systemleistung, einen Batterieenergieinhalt von 108,7 kWh, bis zu 912 Kilometer WLTP-Reichweite und eine maximale DC-Ladeleistung von 400 kW.

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BMW hat den i3 Touring offiziell bestätigt und dessen Fertigung im Münchner Stammwerk angekündigt, in dem seit August 2026 bereits die elektrische i3 Limousine produziert wird. Nach Informationen des Fachportalsist der Produktionsbeginn des Touring für Juli 2027 vorgesehen, die Modellvorstellung soll im Frühjahr erfolgen. Offizielle Angaben zu den Antriebsvarianten, Reichweiten, Gepäckraumvolumen und Verkaufspreisen des Kombis stehen noch aus. Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche.

Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen.. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“.

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