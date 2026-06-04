BMW iX3 50 xDrive: Tradition und Moderne im E-SUV

Der BMW iX3 50 xDrive ist ein Elektro-SUV, das auf der Neuen Klasse basiert und mit einer Mischung aus Tradition und Moderne überzeugt. Im Test zeigt es sich agil, präzise und mit einer guten Lenkung.

BMW setzt mit dem neuen iX3 50 xDrive auf eine Mischung aus Tradition und Moderne. Das Elektro-SUV basiert auf der sogenannten Neuen Klasse, die an die legendären Modelle der Marke anknüpft.

Doch kann der iX3 50 xDrive im Test überzeugen? Beim ersten Blick auf den BMW iX3 50 xDrive fallen die markanten, schmalen Nieren auf. Ein Design, das polarisiert, aber auch beeindruckt. Mit einer Länge von 4,78 Metern bietet das SUV großzügige Platzverhältnisse.

Besonders im Fond können Passagiere dank verstellbarer Lehnen entspannt reisen. Neue Klasse, neuer Look: breites Anzeigenband, Lenkrad mit Extra-Speiche oben. Das Zweispeichen-M-Lenkrad kostet 300 Euro BMW hat den Innenraum des iX3 50 xDrive komplett neu gestaltet. Informationen werden über die gesamte Fahrzeugbreite auf ein schwarzes Band projiziert.

Ein großes Touchdisplay übernimmt die Steuerung vieler Funktionen, von der Klimaautomatik bis zur Sitzverstellung. Die Sprachassistenz reagiert auf viele Befehle und erleichtert die Bedienung. Ein optionales 3D-Head-up-Display ist für 1900 Euro erhältlich. Trotz seines Gewichts von fast 2,3 Tonnen fährt der iX3 50 xDrive agil und präzise.

Die Lenkung überzeugt, die Bremsen arbeiten zuverlässig. Der 469 PS starke Antrieb sorgt für kraftvolle Beschleunigung und leises Cruisen. Besonders beeindruckend ist die Rekuperation, die im One-Pedal-Modus sanft abbremst. Leichtfüßig: Der iX3 50 xDrive fährt dank der guten Lenkung und wenig Aufbaubewegungen enorm handlich - trotz 2,3 Tonnen Gewicht.

Der iX3 50 xDrive verbraucht im Test 24 kWh und erreicht damit eine Reichweite von 507 Kilometern. Der 108,7 kWh große Akku lädt mit bis zu 400 kW Gleichstrom schnell auf. An Wechselstrom sind 11 kW möglich, eine 22-kW-Option soll folgen. Mit einem Einstiegspreis von 70.900 Euro ist der iX3 50 xDrive kein Schnäppchen.

Auch mit Elektrobonus bleibt er hochpreisig. Zum Vergleich: Ein Mercedes GLC 400 4Matic mit 489 PS kostet ab 71.281 Euro. Beim Leasing verlangt BMW über 1000 Euro monatlich





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