BMW kauft im Oktober 2026 rund 465.000 eigene Aktien zurück

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft hat zwischen dem 26. Oktober und dem 1. November 2026 ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm durchführt. Details zu den Transaktionen und Kursen finden Sie hier.

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft hat im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkauf programms für die Jahre 2025 bis 2027 in der ersten Novemberwoche weitere massive Käufe an der Börse getätigt. Laut einer am 02.11.2026 veröffentlichten Zwischenmeldung 69 erwarb der deutsche Automobilkonzern in einem Zeitraum vom 26. Oktober 2026 bis einschließlich 1. November 2026 insgesamt 464.294 Stammaktien. Diese Transaktion dient der Umsetzung der im Vorfeld beschlossenen Kapitalmaßnahme und wird entsprechend den gesetzlichen Offenlegungspflichten dokumentiert.

Transaktionsvolumen und Marktdurchführung

Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft hat die erworbenen Wertpapiere über verschiedene Handelsplätze und an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen eingekauft, wobei die Volumenverteilung auf einzelne Tage unterschiedlich ausfiel. Die detaillierten Angaben zeigen, dass am 26. Oktober 2026 zunächst 5.000 Stammaktien mit der ISIN DE0005190003 zu einem aggregierten Volumen von 58,0339 EUR pro Titel auf dem Xetra-Marktplatz getradet wurden. Dieser erste Schritt im genannten Zeitraum blieb noch relativ überschaubar im Vergleich zu den folgenden Tagen.

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Einen deutlichen Anstieg des Aufkauf-Tempos verzeichnete der Automobilhersteller bereits am Folgetag, dem 27. Oktober 2026. An diesem Datum erwarb die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft allein 150.000 Stammaktien. Der volumengewichtete Durchschnittskurs lag an diesem Tag bei 56,9121 EUR. Diese große Single-Day-Transaktion auf dem Xetra-Handelsplatz zeigt die hohe Intensität des Rückkaufprogramms in dieser Phase des Jahres 2026. Die Kapitalmaßnahme wird damit aktiv und mit großer Stückzahl vorangetrieben.

Handel an den Börsenplätzen München und Frankfurt

Am 28. Oktober 2026 führte der Automobilkonzern zwei separate Kauforder an unterschiedlichen Handelsplätzen durch, was die breite Streuung der Liquiditätsentnahme verdeutlicht. Auf dem Xetra-Markt wurden 213.982 Aktien zu einem Kurs von 57,4502 EUR erworben. Parallel dazu tätigte man auf dem CEUX-Handelsplatz in München den Kauf von 85.312 Stammaktien zu einem vergleichbaren Kurs von 57,4386 EUR. Die nahezu identischen Preise auf den beiden Plattformen deuten auf einen effizienten Marktprozess hin.

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Die Käufe am 28. Oktober 2026 summieren sich bereits auf eine Gesamtmenge von 299.294 Aktien in nur einem einzigen Tag, was einen Großteil des Gesamtvolumens des Berichtszeitraums ausmacht. Bis zum Ende des Berichtszeitraums am 31. Oktober 2026 wurden die Käufe zwar fortgesetzt, jedoch in deutlich kleinerem Maße. Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft behält die Übersicht über den Prozess und dokumentiert jede Transaktion präzise für die Anleger.

Finale Käufe und transparente Berichterstattung

In den letzten Tagen des Berichtungszeitraums, am 29., 30. und 31. Oktober 2026, erfolgten die Käufe wieder ausschließlich auf dem Xetra-Handelsplatz. An jedem dieser drei Tage erwarb die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft exakt 5.000 Stammaktien. Der Preis bewegte sich in einem engen Korridor zwischen 57,8098 EUR am 29. Oktober und 57,8593 EUR am 30. Oktober 2026. Am 31. Oktober 2026 schloss der Kurs leicht ab und lag bei 57,7500 EUR pro Aktie. Diese feine Abstimmung der Preisfindung unterstreicht die professionelle Ausführung des Programms.

Alle weiteren detaillierten Informationen zu den einzelnen Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 sind öffentlich auf der offiziellen Internetseite der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft einsehbar. Interessierte Anleger und Finanzexperten können die Daten unter der Adresse www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf abrufen. Die Bekanntmachung erfolgt gemäß Artikel 5 Absatz 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052. Der Vorstand der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft hat die Veröffentlichung am 02.11.2026 freigegeben. Für Rückfragen steht die Abteilung Investor Relations unter der Leitung von Adam Sykes zur Verfügung.