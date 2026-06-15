BMW M Concept Neue Klasse: Der erste elektrische M3 kommt 2027

BMW enthüllt mit dem M Concept Neue Klasse einen radikalen Ausblick auf den kommenden Elektro-M3, der 2027 auf den Markt kommen soll. Die Studie vereint aggressive Designelemente mit vier Elektromotoren und einer Leistung von über 1000 PS, während der Verbrenner-M3 parallel weitergebaut wird.

Die Ankündigung von BMW sorgt für Aufsehen: Mit dem M Concept Neue Klasse zeigen die Münchner erstmals, wie ihr künftiger Elektro-M3 aussehen könnte. Für viele Fans ist das ein Schock - schließlich gilt der M3 seit 40 Jahren als Ikone mit charakteristischem Reihensechszylinder- oder V8-Sound.

Doch BMW macht ernst: Ab 2027 wird der erste elektrische M3 kommen. Die Studie, die auf der IAA Mobility 2023 in München präsentiert wurde, zeigt eine radikale Designsprache, die weit über die bisherigen Elektromodelle der Marke hinausgeht. Die Proportionen sind muskulös, die Linien aggressiv, und die Details sind auf maximale Performance ausgelegt. Vorn dominieren gelbe LED-Leuchten, ein riesiger Lufteinlass und ein gewaltiger Frontsplitter.

Die extrem breiten Kotflügel erinnern an den legendären E30 M3, der in den 1980er Jahren die Rennstrecken dominierte. Die 21-Zoll-Felgen im Motorsport-Look tragen Zentralverschlüsse mit den M-Farben Rot und Blau. Auch die Außenspiegel stammen optisch direkt aus dem Rennsport-Regal. Am Heck setzt sich der brachiale Stil fort: Ein riesiger Doppel-Diffusor ersetzt die fehlenden Auspuffrohre, ergänzt durch einen Ducktail-Spoiler aus Aluminium.

Kurz gesagt: Dieser BMW will nicht nett aussehen. Er ist eine Kampfansage an die Konkurrenz und an die Tradition. Doch das Design ist nur die eine Seite der Medaille. Technisch wird der Elektro-M3 ein völlig neues Kapitel aufschlagen.

BMW hält sich noch bedeckt, aber es ist bekannt, dass der Wagen vier Elektromotoren erhalten wird - einen pro Rad. Dies ermöglicht eine variable Allradlenkung und eine präzise Drehmomentverteilung, die in dieser Form nur mit Elektroantrieben möglich ist. In der Gerüchteküche ist sogar von mehr als 1000 PS die Rede, was den M3 in eine neue Leistungsdimension katapultieren würde. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h könnte unter zwei Sekunden liegen, was den aktuellen Supersportwagen Konkurrenz macht.

Die Batterietechnologie soll auf der neuen Generation von Prismazellen basieren, die eine höhere Energiedichte und schnellere Ladezeiten versprechen. Zudem arbeitet BMW an einer 800-Volt-Architektur, die Ladeleistungen von über 250 kW ermöglicht.

Allerdings bleibt eine Herausforderung: der Sound. Die Studie klingt bislang eher nach Autoscooter als nach einem M3. BMW hat angekündigt, an einer emotionaleren Lösung zu arbeiten, die den typischen M-Sound nachbilden soll - vielleicht durch spezielle Klanggeneratoren, die das Drehmomentverhalten akustisch übersetzen. Die gute Nachricht für Puristen: Der klassische Verbrenner-M3 bleibt im Programm.

Der Stromer kommt zusätzlich. Diese Doppelstrategie ist ein Kompromiss zwischen Tradition und Zukunft. BMW will nicht die treue Fangemeinde vergraulen, aber auch nicht den Anschluss an die Elektromobilität verlieren. Der Verbrenner-M3 wird voraussichtlich noch einige Jahre auf dem Markt bleiben, bevor er durch Hybridlösungen abgelöst wird.

Die Produktion des Elektro-M3 soll im BMW-Werk München anlaufen, das dafür umgerüstet wird. Auch das Interieur der Studie zeigt eine radikale Abkehr von bisherigen M-Modellen: Schalensitze, Fünfpunktgurte und ein auf den Fahrer zugeschnittenes Cockpit mit einem gebogenen Display. Viele dieser Details werden jedoch nicht in die Serie übernommen - aus Kosten- und Praktikabilitätsgründen. Dennoch gibt die Studie einen Ausblick auf die Designrichtung der nächsten M-Modelle, die sowohl sportlich als auch elektrisch sein werden.

Bis zum Marktstart 2027 bleibt den Entwicklern noch Zeit, um das Fahrzeug für den Alltag zu optimieren und die Emotionen auf die Straße zu bringen. Fest steht aber schon jetzt: Der erste Elektro-M3 wird kein leiser Abschied von der M-Tradition - sondern eine Kampfansage an die gesamte Automobilwelt





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BMW M Concept Neue Klasse Elektro-M3 E-Auto M3

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