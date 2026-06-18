BMW M Concept Neue Klasse: Elektro-M3-Vorbote lebt in Le Mans auf

Motor1-Chefredakteur Roland Hildebrandt erlebt das BMW M Concept Neue Klasse hautnah. Das neu elektrifizierte Konzept markiert den Beginn einer neuen M-Ära und zeigt erstmals, wie der kommende Elektro-M3 aussehen könnte. Die intensive Betrachtung von Designdetails, Anklängen an den legendären E30 M3 und die klare Ausrichtung auf Motorsport und Leistung machen diesen Auftritt zu einem Meilenstein.

Motor1.com Deutschland-Chefredakteur Roland Hildebrandt begutachtet das brandneue BMW M Concept Neue Klasse , das uns einen ersten und sehr konkreten Ausblick auf den kommenden Elektro-M3 gibt.

Generationentreffen: Unser Chefredakteur hockt zwischen den Welten. Vorne im Bild zeigt sich die klassische Front des legendären E30 M3, während direkt dahinter das neue, rein elektrische M Concept Neue Klasse lauert. Zusammentreffen von Vergangenheit und Zukunft: Das neue M Concept Neue Klasse posiert hier neben seinem legendären Ahnen, dem BMW M3 (E30). Der Blick in das Gesicht der Zukunft: Es ist schon noch eine typische BMW-Niere - völlig neu interpretiert, aber irgendwie doch vertraut.

Das markante Designelement erstreckt sich nun weit in die Breite und fasst die kompletten Leuchteinheiten direkt mit ein. Kraftvoll und in leuchtendem Rot: Die Weltpremiere des BMW M Concept Neue Klasse in Le Mans markiert den Beginn einer neuen Ära. Auffälliges Detail: Die Motorhaube wird von einem großen Luftauslass mit dunklen Lamellen durchbrochen. Dieser dient der gezielten Luftführung, um den Luftwiderstand zu optimieren und den Anpressdruck auf der Vorderachse zu erhöhen.

Der Blick auf den vorderen Kotflügel offenbart die riesigen Räder im neuen, extrem komplexen Kreuzspeichen-Design. Rote Zentralverschluss-Elemente und die sportlichen Außenspiegel betonen den Motorsport-Anspruch. Faszinierende Detailansicht: Die Felge zeigt ein unfassbar dreidimensionales, geometrisches Muster. Der blaue Nabendeckel setzt einen farblichen Akzent, während dahinter die gewaltige Bremsanlage mit Racing-Schriftzug auf ihren Einsatz wartet.

Exklusiver Empfang: Wer die Türen öffnet, blickt auf leuchtend rote Einstiegsleisten, die neben dem klassischen BMW-Logo voller Stolz den Namen des Vorboten der neuen M-Ära tragen: M Concept Neue Klasse. Eng geschnittene Sportsitze mit den ikonischen blauen und roten M-Farben als Akzent sorgen für den perfekten Seitenhalt bei hohen G-Kräften. zur Homepag





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