BMW M135i xDrive gegen Golf R: Wer ist der schnellste Hot Hatch?

Der neue BMW M135i xDrive steht im Duell mit dem VW Golf R. Welcher der beiden Hot Hatche kann das Rennen gewinnen?

BMW und VW im heißen Duell: Der neue M135i xDrive gegen den Golf R . Kann der Münchner mit dem Wolfsburger mithalten? Der BMW M135i xDrive hat sich verändert.

Weg vom Hinterradantrieb, hin zur Frontantriebsplattform - für viele Fans ein Schock. Doch BMW gibt nicht auf und bietet ein 3950 Euro teures M-Technik-Paket an. Neue Kolbenstangen, Alu-Stabilisatoren und eine mechanische Differenzialsperre sollen das Fahrgefühl verbessern. Aber reicht das gegen den Golf R?

Der VW Golf R setzt beim neuen Modell auf Hightech: Semislicks, ein R-Performance-Paket mit Vmax-Anhebung auf 270 km/h und Torque Vectoring (aktives Fahrwerkregelsystem zur gezielten Verteilung des Antriebsmoments auf einzelne Räder) an der Hinterachse. Dazu kommt ein Nordschleifen-Set-up. Der Golf R ist nicht nur schnell, sondern auch präzise in der Kurve. Ein klarer Vorteil gegenüber dem M135i xDrive.

Der Einfluss ehemaliger Porsche-Entwickler ist spürbar. Im BMW M135i xDrive herrscht Ernüchterung. Keine Sport-Taste, ein verstecktes Performance-Menü. Der Golf R bietet dagegen ein intuitives Fahrmenü.

Im Alltag zeigt sich der BMW als unkomfortabel, während der Golf R mit seiner Vielseitigkeit punktet. Der M135i xDrive mit 300 PS starkem Vierzylinder kämpft mit Feinschliff. Die Lenkung bleibt gefühllos, das Getriebe reagiert nicht immer wie erwartet. Der Golf R hingegen überzeugt mit schnellem Ansprechverhalten und einem zornigen Klang.

Der Wolfsburger zieht schneller aus dem Stand und zeigt mehr Biss. Auf einer Runde ist der Golf klar überlegen.

Allerdings bauen seine Reifen über die Distanz deutlich schneller ab. Am Ende bleibt der Golf R der spaßigere Hot Hatch. Besseres Handling und höhere Topspeeds geben ihm Vorsprung. Der BMW M135i xDrive mit M-Technik-Paket verbessert sich, kann aber nicht ganz mithalten. Ein blaues Wunder bleibt aus





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