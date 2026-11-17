Alexander Zverev kehrt als Weltranglistenerster 2027 zur BMW Open nach München zurück. Zusammen mit Titelverteidiger Ben Shelton und Grand-Slam-Sieger Flavio Cobolli locken die Veranstalter das Top-Trio ans Aumeister.

Die Organisatoren der BMW Open by Bitpanda haben am Dienstag die renommierte Teilnehmerliste für das ATP-500-Turnier im Jahr 2027 veröffentlicht. München, das vom 10. bis zum 18. April 2027 Austragungsort sein wird, darf sich auf eine absolute Weltniveau-Stellung freuen. Die drei bestätigten Namen für die Startliste am Aumeister sind der deutsche Weltranglistenerste Alexander Zverev, der US-Amerikaner Ben Shelton sowie der Italiener Flavio Cobolli. Diese Namensnennung markiert einen besonderen Meilenstein für das deutsche Tennis, da Zverev als erster Deutscher seit Boris Becker die Spitze der Tennis-Weltrangliste innehat.

Top-Trio startet bei der BMW Open

Mit der Verpflichtung dieser drei Athleten präsentieren die Veranstalter der BMW Open by Bitpanda 2027 zeitgleich drei herausragende Spieler der aktuellen Saison. Patrik Kühnen, der Turnierdirektor, betonte die Bedeutung dieser Verpflichtung für das Event. Er erklärte, dass die Rückkehr der internationalen Stars an den Aumeister das Niveau des Turniers nachhaltig steigere. Für die Tennisfans in München stellt dies eine seltene Gelegenheit dar, den aktuellen Weltranglistenersten live in Aktion zu erleben. Die Anwesenheit von Alexander Zverev in der Startliste wird als außergewöhnliches Highlight für die Lokalität und den Wettbewerb gewertet.

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Spannung durch Grand-Slam-Begegnungen

Für Alexander Zverev bedeutet die Teilnahme in München die direkte Konfrontation mit den Gegnern seiner erfolgreichen Grand-Slam-Finals. Im Finale der French Open traf er im vergangenen Juni auf Flavio Cobolli. Das Match endete nach fünf Sätzen mit einem Sieg für Zverev mit dem Ergebnis von 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7) und 6:1. Dieser Sieg bescherte ihm seinen ersten Grand-Slam-Titel. Im Finale der US Open setzte er sich gegen Ben Shelton durch. Mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7 und 6:2 sicherte sich Zverev seinen zweiten Titel dieser Art. Die Wiederholung dieser Duelle in München verspricht hochkarätige Tennisunterhaltung.

Aktuelle Formkurve und Weltrangliste

Alle drei bestätigten Spieler gehören aktuell zur absoluten Weltspitze und sind in Turin bei den ATP-Finals vertreten. Dort treffen die besten acht Spieler der Saison aufeinander, wobei der Verletzte Jannik Sinner aktuell fehlt. In der aktuellen Weltrangliste belegt Ben Shelton hinter Alexander Zverev, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz den vierten Platz. Flavio Cobolli rangiert auf Platz sechs. Diese Positionen unterstreichen die competitive Qualität des Feldes. Die Spieler befinden sich in einer starken Formphase und haben die notwendigen Qualifikationen für die Top-8-Turniere bereits erlangt.

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Reaktionen der Spieler auf die Rückkehr

Die Bestätigung der Teilnahme wurde von den Spielern mit großer Vorfreude aufgenommen. Ben Shelton, der aktuelle Titelverteidiger der BMW Open, erklärte, dass München für ihn ein besonderer Ort sei. Nach seinem Sieg in diesem Jahr freut er sich auf die Rückkehr, um die einzigartige Atmosphäre am Aumeister erneut zu spüren. Sein Ziel ist es, den Titel erfolgreich zu verteidigen. Alexander Zverev äußerte ebenfalls seine Begeisterung. Für ihn ist es immer etwas Besonderes, vor den deutschen Fans zu spielen. Er könne es kaum erwarten, wieder auf dem Platz in München zu stehen und sein Spiel zu präsentieren.

Strukturelle Veränderungen und Punktevergabe

Neben der sportlichen Dimension gibt es wichtige strukturelle und reglementäre Änderungen, die das Turnier beeinflussen. Seit dem vergangenen Jahr erhalten die Sieger in München nun 500 Weltranglistenpunkte, anstatt der zuvor ausgeschriebenen 250 Punkte. Diese Erhöhung macht das Event für die Top-Spieler noch attraktiver. Zudem plant der MTTC Iphitos ab 2028 eine signifikante Erweiterung der Infrastruktur. Ein neuer Center Court mit einem verschiebbaren Dach ist vorgesehen. Dieser wird Platz für rund 6500 Zuschauer bieten und die Zuschauererfahrung weiter professionalisieren.