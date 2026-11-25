BMW bringt im Dezember 5 neue und 19 erweiterte Funktionen über OTA. Das Update 11/2026.3 verbessert Fahrerassistenz, Navigation und Infotainment für Millionen Fahrzeuge.

Die BMW Group kündigte an, im Dezember 2026 insgesamt 5 neue und 19 erweiterte Funktionen in ihre Fahrzeugflotte zu integrieren. Dieses Software-Update trägt die Versionsnummer 11/2026.3 und wird ausschließlich als Over-the-Air-Update (OTA) verteilt. Die technischen Erweiterungen konzentrieren sich auf die Kernbereiche Fahrerassistenz, Navigation, Laden, Infotainment sowie allgemeinen Fahrzeugkomfort. Ziel ist es, die digitale Nutzererfahrung für die bestehenden Fahrzeuge der Marke kontinuierlich zu modernisieren.

Verfügbarkeit und Software-Basis

Die Software-Aktualisierung ist primär für Fahrzeuge mit den BMW Operating System-Versionen 8.5, 9 und X vorgesehen. Dabei gibt es eine wichtige Einschränkung in der Funktionsausstattung: Fahrzeuge, die noch mit BMW OS 8.5 oder BMW OS 9 ausgestattet sind, erhalten lediglich neun der angebotenen Funktionen. Die vollständige Paketbreite steht nur Nutzern der neuesten Generation BMW OS X zur Verfügung. Die genaue Verfügbarkeit der einzelnen Features variiert zudem stark. Sie hängt von der geografischen Marktausrichtung, dem spezifischen Fahrzeugmodell und dem individuellen Ausstattungsumfang des jeweiligen Autos ab.

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Fahrerassistenz im Fokus

Im Bereich der Fahrerassistenzsysteme stehen gezielte Verbesserungen für unterschiedliche Regionen im Vordergrund. In den USA erhalten Modelle mit BMW OS X den erweiterten "Highway & Commuting Assistant". Dieses System unterstützt künftig nicht nur auf Autobahnen, sondern auch im Stadtverkehr. Erkennt die Sensorik eine rote Ampel, bremst das Fahrzeug selbstständig bis zum kompletten Stillstand. Bei Grün wechselt es automatisch in den Stand oder erinnert den Fahrer an die Fortsetzung der Fahrt. In Deutschland hingegen wird der Einsatzbereich des bestehenden Autobahnassistenten auf weitere Straßen mit baulich getrennten Fahrbahnen ausgeweitet.

Infotainment und KI-Assistent

Der KI-gestützte BMW Intelligent Personal Assistant erfährt vor allem in Frankreich und Spanien Updates für Fahrzeuge mit BMW OS X. Das System versteht künftig natürliche Sprache und komplexe Fragestellungen präziser. Nutzer können ihre Anfragen freier formulieren und mehrere Befehle kombinieren. Im Infotainment-Bereich führt das Modell BMW iX3 die Funktion "MyMoment Drive Challenge" ein. Sie bewertet Fahrmanöver wie Beschleunigung, Bremsen und Lenken. Die Resultate sind nach jeder Fahrt über den Punkt "My Trips" in der My BMW App abrufbar.

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Navigation und Ladeplanung

BMW Maps erhält eine integrierte 3D-Ansicht, die Navigations- und Fahrerassistenzinformationen zusammenführt. Die manuelle Suche wird um Daten von Google Maps Places erweitert, sodass Bewertungen, Fotos und Öffnungszeiten direkt im Fahrzeug sichtbar sind. Dies betrifft alle Fahrzeuge mit BMW Operating System 9 und X. Für Elektrofahrzeuge wird die Ladeplanung transparenter. Das Unternehmen wertet historische Daten aus, um die Auslastung öffentlicher Ladestationen vorherzusagen. Betroffen sind der BMW 2er Active Tourer, BMW X1, BMW X3, BMW iX3, BMW i3 und BMW 7er.

Technische Umsetzung und Verteilung

Das Einspielen eines solchen Updates dauert in der Regel etwa 20 Minuten. In der neuesten Fahrzeuggeneration kann die Installation über die My BMW App manuell oder via Auto-Installation gestartet werden. BMW bietet seit 2018 OTA-Updates an und unterstützt damit aktuell 16 Millionen Fahrzeuge in 88 Ländern. Die technische Infrastruktur ermöglicht so eine dezentrale und effiziente Verteilung der digitalen Verbesserungen an die Kundschaft weltweit.