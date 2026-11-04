BMW Quartalszahlen: Gewinn fällt um 15 Prozent, Prognose gesenkt

BMW meldet einen starken Einbruch bei den Quartalszahlen und senkt die Gewinnprognose für 2026. Die Aktie reagiert mit deutlichen Verlusten an der Börse.

Der deutsche Automobilkonzern BMW verzeichnet im dritten Quartal einen signifikanten Rückgang seiner finanziellen Ergebnisse. Das Unternehmen hat seine Gewinnprognose für das Jahr 2026 erneut nach unten korrigiert, was auf anhaltende Herausforderungen im chinesischen Markt zurückzuführen ist. Die Aktie des DAX-Konzerns reagierte bereits am Dienstagabend im nachbörslichen Handel mit deutlichen Kursverlusten, die sich am frühen Mittwochmorgen fortsetzten.

Zahlen zum dritten Quartal zeigen Einbrüche

Die Umsatzentwicklung beim Autobauer fiel im dritten Quartal um fast sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der erzielte Umsatz belief sich auf 30,5 Milliarden Euro. Noch dramatischer zeigte sich der Rückgang bei der Rentabilität. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sank um nahezu 30 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro. In der eigentlichen Autosparte verschlechterte sich die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern um 1,8 Prozentpunkte und lag bei 3,4 Prozent. Am Ende der Periode verbuchte BMW einen Gesamtgewinn von 1,45 Milliarden Euro, was einem Rückgang von knapp 15 Prozent entspricht. Analysten hatten jedoch mit noch schwächeren Ergebnissen gerechnet, was die Lage etwas abmildert.

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Prognose für 2026 wird drastisch gesenkt

Bereits am Abend vor der Veröffentlichung der Zahlen hatte BMW-Chef Milan Nedeljkovic eine neue guidance gegeben. Für das Jahr 2026 erwartet das Management nun eine Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte zwischen minus 0,5 und plus 0,5 Prozent. Zuvor lagen die Erwartungen des Managements deutlich höher bei einer Marge von 1 bis 3 Prozent. Zusätzlich kündigt Nedeljkovic geringere Auslieferungszahlen an. Diese Anpassung der Prognose spiegelt die aktuellen Marktherausforderungen wider und signalisiert Investoren eine vorsichtige Einschätzung der Zukunftsaussichten.

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Sparmaßnahmen und Strategieumstellung beschleunigt

Trotz der negativen Zahlen gab das Unternehmen positive Aspekte zur internen Steuerung bekannt. BMW gibt an, dass der Sparkurs durch Stellenabbau schneller voranschreitet als ursprünglich geplant. Dies soll helfen, die Kostenstruktur zu optimieren. Zudem erfolgt die Umstellung der Angebotspalette auf die neue Elektroauto-Modellgeneration Neue Klasse rascher als vorgesehen. Die Nachfrage nach dieser neuen Produktlinie sei gut, was die Priorisierung dieses Projekts rechtfertigt. Diese strategischen Verschiebungen sollen langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens stärken, auch wenn sie kurzfristig keine sofortige Wende im Gewinn bringen.

Aktienkurs unter Druck und weitere Risiken

Die Reaktion der Märkte auf diese Informationen war eindeutig negativ. Nach der Bekanntgabe der schlechten Nachrichten sackten die Papiere im nachbörslichen Handel deutlich ab. Das negative Sentiment dürfte dazu führen, dass die Talfahrt der BMW-Aktie weiter anhält. Experten sehen nun einen Test der bisherigen Jahrestiefs bei 52 Euro als wahrscheinlich an. Angesichts der aktuellen Entwicklung rät BÖRSE ONLINE nicht zum Kauf der Aktien, da das Risiko weiterer Kurseinbußen hoch erscheint. Die Kombination aus sinkenden Gewinnen, gesenkter Prognose und schwacher Nachfrage in China hält den Druck auf den Aktienkurs aufrecht.