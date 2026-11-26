BMW versorgt inzwischen 16 Millionen Fahrzeuge in 88 Ländern mit drahtlosen Updates und rollt im Dezember 2026 die Version 11/2026.3 aus. Das Paket bringt 24

BMW versorgt inzwischen 16 Millionen Fahrzeuge in 88 Ländern mit drahtlosen Updates und rollt im Dezember 2026 die Version 11/2026.3 aus. Das Paket bringt 24 neue und überarbeitete Funktionen für Assistenz, Navigation, Laden, Infotainment und Komfort.

BMW rollt im Dezember 2026 das Software-Update 11/2026.3 auf rund 16 Millionen Fahrzeuge in 88 Ländern aus. Die fünf neuen und 19 verbesserten Funktionen stehen allen Modellen mit OS X zur Verfügung, OS 8.5 und OS 9 profitieren von neun der 24 Funktionsupdates. Seit der Einführung drahtloser Aktualisierungen im Jahr 2018 hat BMW nach eigenen Angaben 24 Updates veröffentlicht, die zwei- bis dreimal jährlich erscheinen. Laut Entwicklungsvorstand Joachim Post sind die Fahrzeuge inzwischen über alle Antriebsarten hinweg updatefähig.

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Für elektrische Modelle liegt ein Schwerpunkt auf den Ladefunktionen und der Routenplanung zu Ladepunkten. Das Update verbessert die Anzeige der erwarteten Auslastung öffentlicher Ladestationen und erweitert die Möglichkeit, Rückmeldungen zu fehlgeschlagenen Ladevorgängen direkt zu übermitteln, wenn nach der Navigation zu einem Ladepunkt kein Ladevorgang startet. In der Navigation führt OS X eine gemeinsame 3D-Darstellung von Routenführung, erfasster Fahrzeugumgebung und Fahrerassistenzstatus auf dem Infotainmentscreen ein.