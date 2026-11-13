BMW-Rückruf: 720.796 Fahrzeuge in den USA wegen Brandgefahr

BMW rufen in den USA 720.796 Fahrzeuge zurück. Die NHTSA warnt vor Brandgefahr durch undichte Wasserpumpen. Halter sollen Autos vorerst im Freien abstellen.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat eine dringende Warnung an mehr als 720.000 BMW -Fahrer ausgegeben. Betroffene Fahrzeuge sollten vorerst nicht in geschlossene Garagen gestellt werden, sondern draußen und mit ausreichendem Abstand zu Gebäuden oder anderen Fahrzeugen abgestellt werden. Der Grund für diese außergewöhnliche Maßnahme ist die Gefahr, dass die Autos auch im geparkten Zustand und bei abgestelltem Motor Feuer fangen könnten.

Kurzschluss durch defekte Wasserpumpe

Betroffen sind exakt 720.796 Fahrzeuge, die bereits im Jahr 2024 im Rahmen eines früheren Rückrufs wegen eines Problems mit der Wasserpumpe zur Inspektion in die Werkstätten mussten. Nun muss eine zweite Korrektur erfolgen, da das Problem nicht vollständig gelöst war. Der Fehler liegt an einem elektrischen Stecker an der Wasserpumpe, der offenbar nicht richtig abgedichtet ist. Wenn Wasser in den Stecker eindringt, kann dies zu einem Kurzschluss führen.

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In den schlimmsten Fällen kann dieser Kurzschluss einen Brand auslösen. Nach Angaben der NHTSA ist BMW in den USA von rund zehn Fällen bekannt, die mit diesem Fehler zusammenhängen oder zusammenhängen könnten. Bisher sind keine Unfälle oder Verletzten gemeldet worden. Besonders kritisch ist, dass die Zwischenfälle ausgerechnet Autos betrafen, die beim ersten Rückruf bereits repariert worden waren.

Alte Modelle wie 3er, 5er und X3 betroffen

Vor allem ältere Fahrzeugmodelle sind von diesem Sicherheitsproblem betroffen. Die Liste der betroffenen Fahrzeuge umfasst die BMW-Modellreihen 3er, 5er und Z4 der Baujahre 2012 bis 2016. Zudem sind der X1 (Baujahre 2012 bis 2015), der X3 (Baujahre 2013 bis 2017) und der X4 (Baujahre 2015 bis 2018) in der Warnung enthalten. Auch verschiedene Varianten des 2er und 4er stehen auf der Liste.

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Zusätzlich ist der Plug-in-Hybrid X5 xDrive40e der Baujahre 2016 bis 2018 vom Rückruf betroffen. BMW hat diese Fahrzeugliste zusammen mit der zuständigen US-Behörde überprüft und die Gefahrenquelle identifiziert. Die betroffenen Modelle repräsentieren einen signifikanten Anteil der in den USA zugelassenen BMW-Flotte aus dieser Ära. Die Präzision der Anzahl von 720.796 Fahrzeugen unterstreicht die Reichweite der Maßnahme.

Kostenlose Reparatur und zeitlicher Ablauf

Eine konkrete Lösung für das technische Problem ist derzeit noch in der Entwicklung. BMW hat jedoch bestätigt, dass die Reparatur für die Kunden kostenlos sein wird. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden ab dem 25. Dezember offiziell per Brief über den Rückruf und die notwendigen Schritte informiert. Dieser Zeitpunkt ist entscheidend, damit die Besitzer der Fahrzeuge rechtzeitig reagieren können.

Ob und inwieweit Fahrzeuge in Deutschland von diesem spezifischen Rückruf betroffen sind, ist nach dem aktuellen Stand der Informationen noch offen. Derzeit gilt der Rückruf und die damit verbundene Warnung ausschließlich für den nordamerikanischen Markt. Es bleibt abzuwarten, ob BMW und die NHTSA diese Warnung auch auf andere Märkte ausweiten werden, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.