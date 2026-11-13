BMW-Rückruf USA: NHTSA warnt vor Brandgefahr durch Wasserpumpe

Die US-Behörde NHTSA mahnt 720.796 BMW-Fahrzeuge wegen Brandgefahr durch eine defekte Wasserpumpe. Besitzer sollen Autos im Freien abstellen. Hier erfahren Sie Details zu betroffenen Modellen und Reparaturen.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hat Hunderttausende BMW -Besitzer in den Vereinigten Staaten vor einer akuten Brandgefahr gewarnt. Die zuständige Aufsichtsbehörde empfiehlt dringend, die betroffenen Fahrzeuge vorerst unter freiem Himmel und mit ausreichendem Abstand zu Häusern, anderen Autos und brennbaren Strukturen abzustellen. Diese drastische Warnung gilt für Fahrzeuge, die trotz vorheriger Werkstattbesuche weiterhin ein hohes Risiko für Brände darstellen.

Massiver Rückruf betrifft fast 721.000 Fahrzeuge

Im Zentrum dieser aktuellen Warnung steht ein enormer Rückruf, den BMW of North America für den US-Markt eingeleitet hat. Insgesamt sind 720.796 Fahrzeuge betroffen, die aufgrund desselben technischen Problems bereits im Jahr 2024 in Werkstätten untersucht wurden. Die NHTSA stellt nun fest, dass diese Fahrzeuge sogar im ausgeschalteten und abgestellten Zustand Feuer fangen können. Damit ist ein Risiko gegeben, das über normale Betriebsfehler hinausgeht und das Fahrzeug auch ohne laufenden Motor gefährdet.

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Tecnischer Fehler in der elektrischen Wasserpumpe

Die zugrunde liegende Ursache wurde von den Behörden klar identifiziert: Ein Defekt in der elektrischen Wasserpumpe löst die Gefahr aus. Nach Angaben der NHTSA kann ein nicht richtig abgedichteter elektrischer Anschluss mit Wasser in Berührung kommen. Diese Feuchtigkeit führt zu einem elektrischen Kurzschluss, der im schlimmsten Fall eine Zündquelle bildet und die Brandgefahr massiv erhöht. Die Technik versagt also bereits im Ruhezustand, was die Dringlichkeit der Warnung erklärt.

Fehlende Reparaturlösung verzögert Abhilfe

Bisher existiert keine endgültige technische Lösung, um den Defekt dauerhaft zu beheben. BMW arbeitet nach Angaben der US-Behörde an einer Lösung, die jedoch noch Zeit benötigt. Sobald die korrekte Reparatur verfügbar ist, wird sie für die Fahrzeughalter bei den BMW-Händlern kostenlos durchgeführt. Die betroffene Autoklasse ist somit vorübergehend nur durch sichere Parkstrategien geschützt, bis die technische Korrektur bereitsteht.

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Kommunikation startet Ende 2026 mit neuen IDs

Die offizielle Benachrichtigung der betroffenen Eigentümer in den USA beginnt laut Plan ab dem 25. Dezember 2026. Ab diesem Datum sollen die Fahrzeuge auch über die Rückruf-Seite der NHTSA überprüfbar sein. Dabei können Halter spezifische Fahrzeug-Identifikationsnummern (VIN) und Kennzeichen eingeben, um festzustellen, ob ihr Wagen in die Liste der gefährdeten Modelle fällt. Die schriftlichen Anschreiben der Marke an die Kunden sollen in diesem Zeitraum versendet werden.

Keine direkte Übertragbarkeit auf den deutschen Markt

Für deutsche BMW-Fahrer ist die aktuelle Warnung der NHTSA vorsichtig zu interpretieren, da sie spezifisch den US-Rückruf betrifft. Aus den vorliegenden Angaben der US-Behörde lässt sich nicht ableiten, ob alle entsprechenden Modelle in Deutschland ebenfalls von dieser Rückrufaktion betroffen sind. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Situation in Europa identisch ist. Deutsche Kunden sollten daher weiterhin auf offizielle Mitteilungen der BMW Group in Deutschland hören.