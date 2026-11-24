Die reichen Familien hinter BMW, Siemens und Knorr-Bremse kontrollieren Milliardenvermögen in München. Ein genauer Blick auf die Top-Performer und ihre Unternehmensanteile.

Die Stadt München behauptet ihre Position als Deutschlands reichste Metropole, angetrieben von Familienkonzernen mit historischer Tiefe. Im Jahr 2026 schätzt das Wirtschaftsmagazin Focus den Gesamtvermögen der hundert reichsten Deutschen auf knapp 784 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und markiert eine neue Rekordzahl von 257 Milliardären auf der Rangliste. Für die Hauptstadt Bayerns ist dies kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger industrieller Dominanz.

Klatten und Quandt führen BMW-Verhältnis

Susanne Klatten und Stefan Quandt halten die absolute Spitze der Vermögensverhältnisse in München und Deutschland. Ihr geschätztes Gesamtvermögen beläuft sich für das Jahr 2026 auf 33,3 Milliarden Euro. Dies ist ein Rückgang von 2,8 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr, dennoch belegt das Geschwisterpaar bundesweit Platz vier. Der Kern ihres Imperiums bleibt die Beteiligung an BMW, ergänzt durch Anteile am Spezialchemiekonzern Altana.

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Die Geschwister prägen den Münchner Autobauer als größter Aktionärsblock, auch wenn sie nicht im operativen Vorstand tätig sind. Nach der Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien halten sie zusammen rund 45,8 Prozent der BMW-Aktien. Stefan Quandt ist seit 1999 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, während Susanne Klatten dem Gremium seit 1997 angehört. BMW erzielte im Jahr 2025 trotz Zollbelastungen ein Ergebnis vor Steuern von gut zehn Milliarden Euro, der Umsatz ging jedoch um 6,3 Prozent zurück.

Siemens- und Knorr-Bremse-Familien im Vergleich

Die Familie von Siemens verfügt über ein geschätztes Vermögen von 13,9 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg um 1,5 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr und sichert den Familien Platz 13 im nationalen Ranking. Die Gründerfamilie hält inklusive ihrer Stiftungen mehr als sechs Prozent der Siemens-Aktien. Obwohl sie keine Mehrheitsaktionärin ist, bleibt der Kontakt zum Konzern stark. Nach der Hauptversammlung im Jahr 2027 soll die Familie jedoch aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Christoph von Seidel, ein früherer Senior Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, soll die Nachfolge antreten.

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Ein weiterer wichtiger Akteur in der Münchner Wirtschaftselite ist die Familie Thiele. Julia Thiele-Schürhoff und Nadia Thiele halten gemeinsam ein Vermögen von 10,5 Milliarden Euro. Dies ist etwa eine Milliarde mehr als im Vorjahr und führt bundesweit zu Platz 22. Ihr Reichtum basiert hauptsächlich auf Beteiligungen an Knorr-Bremse, dem Münchner Hersteller von Bremssystemen für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Heinz Hermann Thiele baute den Konzern ab 1969 jahrzehntelang zum Mehrheitsaktionär auf.

Julia Thiele-Schürhoff sitzt seit 2016 im Aufsichtsrat des Konzerns und gehört dem Vorstand der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung an. Diese Stiftung bündelt die langfristige Beteiligung der Familie. Knorr-Bremse selbst zeigt eine positive Entwicklung. Nach einem stabilen Umsatz von 7,8 Milliarden Euro im Jahr 2025 rechnet der Konzern für 2026 mit einem Umsatz am oberen Ende der Prognose von bis zu 8,3 Milliarden Euro. Dies festigt die Position der Familie im internationalen Markt.

Weitere Vermögen und wirtschaftliche Impulse

Die Erben des 2021 verstorbenen Unternehmers August von Finck verwalten ein Vermögen von 6,1 Milliarden Euro. Dies ist ein Plus von 100 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Familie ist über ein weit verzweigtes Netzwerk aus Beteiligungen, Immobilien und Grundbesitz eng mit München verbunden. Zu den wichtigsten Haltegesellschaften zählt unter anderem Custodia. Die historische Basis des Vermögens umfasst auch das Löwenbräu sowie die frühere Privatbank Merck Finck & Co.

Der Münchner Bezug ergibt sich für einige Investoren auch über das Hotelgewerbe, insbesondere die Hotelkette Motel One. Motel One erzielte im Jahr 2025 erstmals einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Dies entspricht einem Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ende 2025 betrieb die Münchner Hotelgruppe 104 Häuser mit insgesamt 29.300 Zimmern in 13 Ländern. Mit dem Motel One am Münchner Hauptbahnhof eröffnete das Unternehmen im Frühjahr 2025 sein 100. Hotel. Für 2026 plant die Gruppe weitere internationale Expansionsschritte.

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Es ist wichtig zu betonen, dass diese Werte Schätzungen sind. Sie stützen sich primär auf Unternehmensanteile, Aktien, Immobilien und Beteiligungen. Es lässt sich daraus nicht ablesen, wie viel Geld einzelne Personen tatsächlich frei verfügbar auf ihren Konten haben. Auch laufende Einkommen, persönliche Schulden und die Lebenshaltungskosten fließen nicht direkt in diese spezifische Vermögensklassifizierung ein. Die Rangliste zeigt also vor allem die Spitze der Vermögensverteilung, nicht den Wohlstand der gesamten Bevölkerung.