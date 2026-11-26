BMW beendet das umfassende Abfindungsprogramm nach massiven Austritten und erweitert den Stellenabbau durch gezielte Maßnahmen zur Kosteneinsparung von einer Milliarde Euro jährlich.

Der deutsche Automobilkonzern BMW hat den Umfang seines umfassenden Stellenabbau programms grundlegend geändert. Nach dem massiven Ansturm von Mitarbeitern auf das erste Abfindungsprogramm, das zeitweise zum Zusammenbruch des internen IT-Portals führte, steuert das Unternehmen jetzt einen neuen, selektiveren Kurs an. Das ursprünglich für alle Beschäftigten offene Angebot wird durch gezielte Maßnahmen ersetzt, bei denen spezifische Stellen identifiziert und die betroffenen Arbeitnehmer direkt angesprochen werden.

Scheitern des offenen Programms im Oktober

Das erste Programm startete ursprünglich am 8. Oktober und war bis Oktober 2027 geplant. Der Zulauf übertraf alle Erwartungen, sodass das interne Portal der Mitarbeiter zeitweise nicht mehr erreichbar war. Bereits nach zwei Wochen hatten deutlich mehr Angestellte ihre Kündigungsabsicht bekundet, als das Management vorgesehen hatte. Ein einzelner Aufhebungsvertrag konnte dabei Abfindungen von mehr als 650.000 Euro umfassen, was den Anreiz für den Austritt massiv erhöhte.

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Unbeabsichtigte Flucht von Schlüsselkräften

Laut Berichten des Handelsblattes sorgte die frühe Phase der Initiative intern für deutliche Kritik. Das offene Modell führte dazu, dass nicht nur überflüssige, sondern auch viele qualifizierte und wertvolle Mitarbeiter das Unternehmen verließen. Diese wandten sich teilweise direkt der Konkurrenz oder der Verteidigungsindustrie zu. Im November gab BMW bekannt, dass die Ziele des ersten Programms vorzeitig erreicht wurden, nannte aber keine genaue Zahl der wegfallenden Stellen.

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Neue Strategie nach Gewinnwarnung

Anlass für die Verschärfung der Personalstrategie ist eine erneute Gewinnwarnung des Konzerns. Die Gewinne drücken sich durch das aktuelle Geschäftsumfeld, weshalb BMW langfristig etwa eine Milliarde Euro pro Jahr einsparen will. Die neue Phase des Stellenabbaus ist nun nicht mehr freiwillig und offen für jeden, sondern richtet sich an ausgewählten Positionen. Das Management versucht, durch diese präzise Steuerung die strategische Integrität des Unternehmens zu wahren.

Verhandlungen und interne Mobilität

Ein wichtiger rechtlicher Rahmen bleibt bestehen: Ein Aufhebungsvertrag kommt weiterhin nur zustande, wenn beide Seiten, also der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber, diesem ausdrücklich zustimmen. Eine reine Kündigung seitens des Unternehmens ist im aktuellen Kontext nicht das primäre Instrument. Stattdessen soll die interne Mobilität erleichtert werden, sodass Mitarbeiter leichter in andere Abteilungen wechseln können, falls ihre bisherige Stelle wegfallen sollte.