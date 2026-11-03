BNB Kurs Prognose nach Binance-Hack: Markt reagiert verhalten auf Rückerstattungen

Binance hat 95 Prozent der gestohlenen Kryptowährungen ersetzt. Die BNB Kurs Prognose bleibt vorsichtig bei 700 Dollar. Neue Alternativen wie PepetoSwap gewinnen an Aufmerksamkeit.

Die BNB Kurs Prognose erhält am Montag neue Impulse, da Binance laut eigenen Angaben rund 95 Prozent der bei einem massiven Cyberangriff gestohlenen Kryptowährungen bereits ersetzt hat. Dennoch klafft eine Lücke von etwa 5 Prozent, weshalb der BNB -Preis bei rund 705 Dollar knapp über der psychologisch wichtigen Marke von 700 Dollar pendelt. Investoren beobachten gespannt, ob sich die historischen Muster vom großen Hack im Jahr 2019 wiederholen werden, als BNB nach Verlusten von 7.000 Bitcoin binnen weniger Wochen stark anstieg.

Detaillierte Abläufe und Sicherheitsmaßnahmen

Bei dem am 29. Oktober verübten Angriff erbeuteten die Angreifer Wert von etwa 6,3 Milliarden Dollar. Das FBI ordnet diese Tat offiziell der nordkoreanischen Hackergruppe TraderTraitor zu. Laut Berichten von Coinpaper hat die Börse Binance die betroffenen Vermögenswerte inzwischen aus eigenen Mitteln und Versicherungsreserven vollständig ersetzt, sodass die Deckung bei zehn großen Coins wie BNB, Bitcoin und Ethereum wieder bei mindestens 100 Prozent liegt.

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Die restlichen 5 Prozent entfallen auf weniger liquide Token, die Binance aktuell schrittweise am Markt zurückkauft. Parallel dazu beobachten Ermittler, wie die Täter versuchen, ihre Beute zu verschieben. Dazu gehören zwei XRP-Transfers über insgesamt rund 101 Millionen Dollar am 2. November, was die Dynamik der Verfolgung der gestohlenen Mittel unterstreicht.

Marktposition und Analysteneinschätzungen

Die BNB Kurs Prognose reagiert auf diese stabilisierenden Meldungen bisher mit erheblicher Zurückhaltung. Laut CoinMarketCap kostet BNB derzeit 705,39 Dollar, was einem Minus von 0,87 Prozent in den letzten 24 Stunden entspricht. Das Tageshoch lag bei 716,61 Dollar, während das Tief bei 704,55 Dollar verzeichnet wurde, was auf eine Phase der Unsicherheit in der Marktstimmung hindeutet.

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Verschiedene Prognosemodelle zeigen unterschiedliche Trends auf. Die BNB Kurs Prognose von Changelly erwartet bis zum 21. November einen Preis von rund 780 Dollar, was etwa 11 Prozent über dem aktuellen Stand liegt. CoinCheckup ist hingegen vorsichtiger und prognostiziert für Ende November einen Preis von rund 765 Dollar. Der dortige Angst-und-Gier-Index liegt mit 30 Punkten im Bereich der Angst.

Alternativen und Sicherheitswarnungen

Gleichzeitig warnen Ermittler laut The Crypto Times vor Betrugsmaschen, die Nutzer mit falschen Links zur angeblichen Freigabe von Auszahlungen locken. Solange Guthaben auf zentralen Börsen liegen, bleiben Anleger von der Sicherheit und dem Zeitplan des Betreibers abhängig. Diese Abhängigkeit führt dazu, dass viele Trader nach Wegen suchen, Gewinne zu sichern, ohne ihr Kapital ganz aus der Hand zu geben.

In diesem Kontext rückt das Projekt Pepeto und dessen Plattform PepetoSwap in den Fokus. Die Lösung zielt darauf ab, Nutzern die volle Kontrolle über ihre Assets zu geben. Im Gegensatz zu vielen Presales, die oft nur Versprechen liefern, bietet Pepeto vor dem Listing bereits funktionierende Werkzeuge. Die Plattform verwahrt keine Coins der Nutzer, wodurch das Risiko eines zentralen Diebstahls eliminiert wird.

Technische Vorteile und Marktpotenzial

Ein Trade über 100.000 Dollar kostet bei der Plattform Uniswap rund 300 Dollar, während bei PepetoSwap keine Gebühren anfallen, sondern nur die Netzwerkkosten. Ein integriertes privates Relay verhindert zudem, dass Bots sich vor Orders drängen. Der Presale gilt als sicher, da SolidProof den kompletten Pepeto-Code vor dem Start untersucht und bestätigt hat.

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Der Preis steigt mit jeder Stufe, sodass frühe Käufer die meisten Token pro Dollar erhalten. Derzeit liegt der Presale-Preis bei 0,000000188 Dollar. Analysten halten nach dem nahenden Binance-Listing das 100-Fache für möglich. Bisher sind mehr als 10 Millionen Dollar in den Presale geflossen, was das Interesse an dieser alternativen Anlageform unterstreicht.