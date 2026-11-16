BND-Skandal: So schmuggelte Manfred D. Geheimdokumente aus dem Berliner Hauptquartier

Ermittlungen enthüllen, wie Manfred D. als Assistent vier BND-Präsidenten nutzte, um Vertrauliches zu stehlen. Analyse der Sicherheitslücken und Haftstrafen.

Recherchen der Süddeutschen Zeitung, des NDR und des WDR offenbaren nun detaillierte Einblicke in die Methoden, mit denen Manfred D. jahrelang streng geheime Dokumente aus dem Bundesnachrichtendienst (BND) in Berlin entwendete. Als ehemaliger Büroleiter von August Hanning nutzte der mutmaßliche Mittäter seine Privilegien als persönlicher Assistent vier verschiedener BND-Präsidenten aus, um an vertrauliche Informationen zu gelangen und diese weiterzugeben.

Schmuggelrouten und Kontrolllücken

Der Kern des Schmuggelnetzwerks beruhte auf der Ausnutzung der täglichen Infrastruktur des Geheimdienstes. Nach den vorliegenden Erkenntnissen griff Manfred D. auf die Fahrbereitschaft seiner Vorgesetzten zurück, um nach Dienstschluss vom BND-Gelände nach Hause gefahren zu werden. In diesem Prozess war die Kombination aus Fahrzeug und Insasse bei der Ausfahrt kaum einer Kontrolle unterzogen worden, wie Sicherheitskreisen gegenüber der Zeitung bestätigt wurde.

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Dieses System ermöglichte es Manfred D., ausgedruckte Unterlagen und Datenträger physisch aus der Zentrale zu befördern. Ein weiterer kritischer Faktor war die Nutzung der Leibwächter seiner Chefs. Die Recherchen deuten darauf hin, dass D. den Bewachern zuweilen bereits vorab eine Tasche mit den gestohlenen Dokumenten in die Hand gab. Diese scheinbar arglosen Leibwächter passierten dann die Sicherheitsschleusen mit dem Material, ohne selbst kontrolliert zu werden, was die Effizienz des Schmuggels erheblich erhöhte.

Zugriff auf Daten und finanzielle Unregelmäßigkeiten

Neben der physischen Entwendung von Papieren und Datenträgern hatte Manfred D. als persönlicher Assistent auch digitalen Zugriff auf die E-Mail-Postfächer und Kalender der Amtsleitung. Diese Position erlaubte es ihm, geheime Papiere zu drucken und daraus Mappen zur Gesprächsvorbereitung für die BND-Leitung zu erstellen. Diese Legitimation diente gleichzeitig als Tarnung für die illegale Vervielfältigung sensibler Inhalte.

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Zusätzlich zu den Datendiebstählen werden derzeit die Reisekostenabrechnungen von Manfred D. intensiv geprüft. Es liegt der Verdacht vor, dass er mehrfach an Wochenenden in der Business Class von Berlin nach München und zurück flog. Diese Flüge gab er als Dienstreisen aus, was auf systematische finanzielle Missbräuche innerhalb der Organisation hindeutet.

Rechtliche Schritte gegen Hanning und D.

Gegen August Hanning wird wegen des Verdachts der Spionage und des versuchten Landesverrats ermittelt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, von Manfred D. geheime BND-Erkenntnisse gekauft und teilweise an einen Mitarbeiter eines fremden Geheimdienstes weitergegeben zu haben. Hanning soll mit diesem Kontakt jahrelang intensiv getauscht und politische Informationen übermittelt haben, wobei unklar bleibt, ob eine von Hanning verfasste Analyse tatsächlich beim Empfänger ankam.

Manfred D. steht hingegen wegen des Verdachts der Beihilfe zum versuchten Landesverrat und zu landesverräterischer Ausspähung unter Anklage. Die Anwältin von Manfred D. hat sich auf Nachfrage der Medien nicht zu den Vorgängen geäußert. Hannings Anwalt hat hingegen alle Anschuldigungen gegen seinen Mandanten entschieden zurückgewiesen. August Hanning war Anfang Oktober festgenommen worden und hatte bis Ende 2005 den Auslandsgeheimdienst geleitet.

Internationale Reaktionen und politische Folgen

Die Festnahme von August Hanning löste internationale Schlagzeilen aus und warf ein dunkles Licht auf die Sicherheitsarchitektur des deutschen Verfassungsschutzes. Hanning hatte während seiner jahrzehntelangen Laufbahn in mehreren Schlüsselpositionen gearbeitet, unter anderem im Bundeskanzleramt und im Bundesinnenministerium, bevor er den BND führte. Der Fall zwang zu einer kritischen Überprüfung der internen Kontrollmechanismen und der Zugangsberechtigungen für hochrangige Assistenten.

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Am 02. Oktober 2015 trat August Hanning als Zeuge im Bundestag vor den NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin. Dieses Datum markiert einen wichtigen Meilenstein in der öffentlichen Aufarbeitung des Skandals, da es die Verbindung zwischen dem individuellen Handeln der Einzelpersonen und den größeren sicherheitspolitischen Debatten herstellt. Die Erkenntnisse aus den Ermittlungen dienen nun als Warnung für zukünftige Personalauswahl und Sicherheitsprotokolle in höheren Regierungsstellen.