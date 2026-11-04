BNP Paribas BORN Akademie: Marktanalyse nach US-Midterms

BNP Paribas S.A. lädt zur wöchentlichen BORN Akademie ein. Rüdiger Born analysiert nach den US-Midterms Aktien, Währungen und Rohstoffe in einer Live-Show.

Die Midterm-Wahlen in den Vereinigten Staaten sind gerade abgeschlossen, doch die Frage bleibt, ob diese Veranstaltung tatsächlich Klarheit in die derzeitigen Marktunsicherheiten bringt oder ob die bestehenden Abwärtstrends an den Börsen anhalten werden. BNP Paribas S.A. widmet sich in der aktuellen Ausgabe seiner BORN Akademie dieser komplexen Lage und untersucht intensiv, ob sich frühzeitig Muster für die weitere Marktentwicklung erkennen lassen.

Interaktive Marktanalyse nach den Wahlen

Die BORN Akademie ist als interaktive, wöchentliche Internetsendung konzipiert, die sich speziell an die Themen der Charttechnik richtet. Der Namensgeber und Experte Rüdiger Born führt die Zuhörer und Zuschauer durch die aktuell bedeutsamsten Indizes, den Währungsmarkt sowie relevante Rohstoffmärkte. Dabei beantwortet er live die Fragen des Publikums, um eine präzise Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage zu ermöglichen.

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Rüdiger Born vermittelt die Themen auf eine spannende und kompakte Weise, indem er eine gelungene Mischung aus theoretischem Hintergrundwissen und praktischer Live-Analyse anwendet. Dieses Format erlaubt es den Teilnehmern, direkt zu verfolgen, wie sich die Aktienmärkte, Rohstoffpreise und Währungskurse in der aktuellen Phase entwickeln, und gibt ihnen die Möglichkeit, spezifische Fragen an den Experten zu richten.

Sendetermin und Verfügbarkeit der Inhalte

Die Übertragung der BORN Akademie findet immer mittwochs in der Zeitspanne von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr statt. Für diejenigen, die die Live-Show verpasst haben oder keine Möglichkeit hatten, live einzuschalten, bietet BNP Paribas S.A. ein vollständiges Archiv der Charttechnik-Sendungen an. Diese aufgezeichneten Inhalte sind an derselben Stelle verfügbar, wo auch die Ankündigung der Live-Show geteilt wird, sodass die Analyse später nachgeholt werden kann.

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Dieser Beitrag von BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland, stellt eine Produktinformation und Marketingmitteilung dar, die sich an private und professionelle Kunden in Deutschland und Österreich richtet. Die Ansprache erfolgt gemäß den Definitionen in § 67 des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sowie in § 1 Ziffer 35 und 36 des österreichischen Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018). Es handelt sich hierbei weder um ein Angebot noch um eine individuelle Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzanlagen.

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