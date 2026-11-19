Bo Derek feiert ihren 70. Geburtstag im kleinen Kreis. Ein Blick auf den Welterfolg Zehn, die Bo Braids und ihre Ehe mit John Corbett.

Bo Derek wird 70 Jahre alt. Die Schauspielerin, die 1979 als Traumfrau in der Komödie Zehn - Die Traumfrau weltberühmt wurde, feiert ihren Geburtstag ganz klein. Geplant ist ein Abendessen nur mit ihrem Ehemann John Corbett und einigen engen Freunden, wie die Geschichte über ihr bewegtes Leben zeigt.

Der Film wurde ein Kassenschlager und machte Bo Derek über Nacht zum neuen Sexsymbol Hollywoods. Ihr Auftritt in Zeitlupe am Pazifik-Strand von Mexiko ist bis heute der bekannteste Moment des Films, obwohl sie nur rund zehn Minuten zu sehen ist.

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Zehn - Die Traumfrau und der Strandauftritt

Der Kassenerfolg von Zehn - Die Traumfrau basierte vor allem auf einer einzigen Szene. Bo Derek erscheint als braun gebrannte Schönheit mit geflochtenen Zöpfen, die aus dem Meer läuft. Der Film spielte allein in den USA rund 75 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 68,2 Millionen Euro, ein.

Dudley Moore, der im Film den liebestollen Komponisten George spielt, wird von der Handlung völlig aus der Bahn geworfen. Dudley Moore starb im Alter von 66 Jahren. Die Figur der Jenny, die Bo Derek verkörpert, bringt die Männer der Story reihenweise um den Verstand.

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Die berühmten Zöpfe wären beinahe nie entstanden. Ihr damaliger Ehemann John Derek wollte, dass sie die Haare streng zurückgekämmt trägt. Erst bei einem Einkaufsbummel entdeckten Bo Derek und John Derek die Flechtfrisur schwarzer Frauen und hielten sie für den passenden Look für die Filmfigur Jenny. Nach dem Kinostart verlangten Frauen weltweit beim Friseur nach den Bo Braids.

Ein schwieriger Weg durch den Ruhm

Der Ruhm brachte Bo Derek nicht nur Freude, sondern auch große Zweifel. Die Schauspielerin war sich nicht sicher, ob sie das Hollywood-Leben überhaupt wollte. In einem Hotelzimmer in Paris brach sie weinend zusammen und sagte, sie sei so verwirrt und wisse nicht, was sie tun solle.

Heute blickt Bo Derek gelassen auf ihre Karriere zurück. Gegenüber dem Hollywood Reporter räumte sie ein, bei ihrer Karriere nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Gleichzeitig betonte sie, dass sie unglaublich viel Spaß gehabt habe.

Nach Zehn drehte Bo Derek unter anderem Tarzan - Herr des Urwalds, Bolero und Ghosts Can't Do It. Den ganz großen schauspielerischen Erfolg brachten diese Filme jedoch nicht. Die Karriere verlief danach deutlich ruhiger als der Start mit der Komödie.

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Ehe mit John Derek und Glück mit John Corbett

Die Ehe mit John Derek begann mit einem großen Altersunterschied. Bo Derek war 16 Jahre alt, als sie bei Dreharbeiten in Griechenland den 30 Jahre älteren John Derek kennenlernte. Mit 19 Jahren heiratete sie den damals 49-Jährigen in Las Vegas, die Hochzeitsnacht verbrachte das Paar in einem Wohnmobil vor dem Caesars Palace.

Bo Derek war 22 Jahre lang mit John Derek verheiratet, von 1976 bis zu seinem Tod durch Herzversagen im Jahr 1998. Auf die Frage, wie sie reagieren würde, wenn ihre eigene Tochter einen 30 Jahre älteren Mann heiraten wollte, antwortete sie, sie hätte die Tochter natürlich entführt und von dem Mann weggeholt.

Im Jahr 2002 lernte Bo Derek den Schauspieler John Corbett kennen, der durch die Serie Sex and the City bekannt wurde. Bei einer Oscar-Party sollte John Corbett fünf Wunschbegleiterinnen aus einer Liste auswählen und entschied sich mit dem Motto Bo oder keine für sie. Ende 2020 heirateten Bo Derek und John Corbett heimlich.

Heute leben Bo Derek und John Corbett auf einer Ranch im kalifornischen Santa Ynez Valley. Auf die Frage, ob sie heute glücklicher sei als damals, als die ganze Welt von ihr träumte, antwortete Bo Derek knapp, sie sei heute glücklicher, Gott sei Dank.