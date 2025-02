Boadu fällt VfL Bochum im Derby gegen Dortmund aus

Myron Boadu fällt dem VfL Bochum durch eine Oberschenkelverletzung für das anstehende Derby gegen Borussia Dortmund aus. Der Niederländer war beim letzten Spiel des Teams gegen Holstein Kiel verletzt ausgewechselt worden und wird mindestens das nächste Spiel verpassen.

kicker nutzt auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Schlechte Nachrichten für den VfL Bochum: Der Tabellenletzte muss am kommenden Wochenende im Derby gegen Borussia Dortmund ohne Stürmer Myron Boadu auskommen, der sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. hatte an diesem gewonnenen Punkt einen gewaltigen Anteil, erzielte er doch beide Treffer der Bochumer. Doch wenige Minuten nach seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 und noch vor der Halbzeitpause musste der 24-Jährige angeschlagen ausgewechselt werden. Kurz zuvor war er ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen, hatte sich an den linken Oberschenkel gefasst und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht behandelt werden. Nun ist klar: Boadu wird mindestens mal das kommende Spiel der Bochumer gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen.Wie der Verein am Dienstag mitteilte, hat sich der niederländische Stürmer eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Der VfL definierte in seinem Statement die Verletzung nicht genauer, auch machte er keine Angaben über die genaue Ausfallzeit. Nach der Partie gegen den BVB geht es für Bochum im Wochentakt in Wolfsburg, gegen Hoffenheim und in München weiter. Boadu ist mit bislang sieben erzielten Treffern der Toptorschütze des Revierklubs. Die Leihgabe der AS Monaco - der VfL besitzt eine Kaufoption für den Sommer - erzielte im neuen Kalenderjahr drei Tore beimEnde Januar und nun den Doppelpack in Kiel. Dazwischen lagen allerdings zwei schwächere Auftritte, die mit der kicker-Note 5,0 bewertet wurden. Insgesamt kommt er auf einen Notenschnitt von 3,40 in bislang elf Einsätzen, während der Hinrunde musste er bereits einmal länger aufgrund einer Schambeinreizung pausieren.(Schlag aufs Knie) am Dienstag aber noch individuell trainieren. Im Laufe der Woche wird Cheftrainer Dieter Hecking in Absprache mit der medizinischen Abteilung über die weitere Belastungssteuerung entscheiden





