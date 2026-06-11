Boateng offenbart: "Die Liebe war wahnsinn" - "Die Trennung hat mich zutresst"

Der ehemalige Mittelfeldspieler Arjen Robben Boateng hat in einem Interview mit "TuttoSport" über seine turbulente Liebe mit Melissa Satta gesprochen. Er offenbart, dass die Beziehung extrem intensiv war, vor allem körperlich. Boateng gesteht, dass er seine Karriere und sein Geld für die Liebe an Satta geopfert hat. "Die Trennung hat mir sehr zugesetzt. Ich hätte beruflich scheitern können, aber privat war die Ehe für mich eine einmalige Sache – und zwar für immer."

Als absolutes Traum paar im Fußball - Kosmos packte der Deutsch-Ghanaer aus und enthüllte, wie intensiv die Beziehung der beiden wirklich war – besonders körperlich. Boateng bei "Tutto Sport ": "Die Medien verbreiteten ständig Geschichten wie: 'Boateng ist schon wieder verletzt, er kümmert sich nicht um sich.

' Es stimmte, ich habe mich nicht um mich gekümmert, aber der Grund dafür war weder Alkohol noch das Nachtleben. Wenn man mit einer schönen, berühmten Frau zusammen ist, vergisst man manchmal, dass man Profisportler ist.

" Eine klare Andeutung, die der ehemalige Mittelfeldmann allerdings noch weiter verdeutlichte. Foto: Daniele Venturelli/Getty Images "Meine Beziehung zu Melissa Satta war purer Wahnsinn. Wir haben mindestens sieben oder acht Mal pro Woche miteinander geschlafen, und ich habe meinem Körper keine Ruhe gegönnt. Wenn ich auf den Platz ging, hatte ich keine Kraft mehr in den Beinen.

Ich hatte Fußball, Geld, einfach alles beiseitegelassen. (... ) Während Milan Titel von mir erwartete, habe ich meine Energie im Schlafzimmer vergeudet", gesteht Boateng weiter. Die Zeit bei der AC Mailand fiel genau in die wilde Anfangsphase seiner Beziehung mit Satta. 2010 war Boateng zu den Italienern gestoßen – und lernte dort wenig später seine große Liebe kennen.

Im Podcast "One More Time" erzählte Satta dazu: "Wir trafen uns zufällig auf der Mailänder Modewoche. Ich war gerade dabei, nach Amerika zu ziehen. Er umwarb mich. Ich gab ihm meine Nummer nicht, aber er war hartnäckig, ein richtiger Kämpfer.

Ich lebte in den USA und kehrte ab und zu nach Italien zurück. Er wartete auf mich, er war ein Gentleman.

" Letztendlich hatte Boateng Erfolg. 2014 brachte Satta ihren gemeinsamen Sohn Maddox auf die Welt, bevor das Paar sich 2016 das Jawort gab. Vier Jahre später ging die Liebesgeschichte dann doch noch zuende, es folgte die Scheidung. Ein schwerer Schlag für die US-Italienerin, wie sie zugab.

"Die Trennung von ihm hat mir sehr zugesetzt. Ich hätte beruflich scheitern können, aber privat war die Ehe für mich eine einmalige Sache – und zwar für immer.





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