Bob Hanning lobt Deutschland als WM-Gastgeber, warnt vor Europa-Hype

Bob Hanning erwartet eine positive Stimmung durch die Handball-WM 2027 in Deutschland, mahnt aber, die globale Reichweite des Sports nicht zu verlieren.

Bob Hanning, der Geschäftsführer der Füchse Berlin und Trainer der italienischen Männernationalmannschaft, äußert sich vorfreudig zur kommenden Handball-Weltmeisterschaft. Die Veranstaltung findet vom 13. bis 31. Januar 2027 in Deutschland statt. Hanning sieht das Land als idealen Austragungsort, der über die sportlichen Aspekte hinaus gesellschaftliche Impulse setzen kann. Er ist überzeugt, dass die Großveranstaltung die Stimmung in der Bevölkerung am Jahresanfang positiv beeinflussen wird.

Optimismus für gesellschaftlichen Aufschwung

Der 58-jährige Handball-Experte betont in einem Interview mit der Berliner Morgenpost, dass kein anderes Land die Weltmeisterschaft besser ausrichten könne als Deutschland. Im Vergleich zu anderen Nationen, insbesondere den Dänen, die zwar sportlich stark sind, aber bei der Organisation von Großereignissen weniger erfahren scheinen, führt Deutschland laut Hanning deutlich. Er bezeichnet die kommende Veranstaltung als eine Weltmeisterschaft unter Freunden. Obwohl Handball den gesellschaftlichen Stellenwert des Fußballs nicht erreichen kann, soll das Turnier dennoch eine grundlegende positive Grundstimmung in der Bevölkerung auslösen. Diese emotionale Welle wird als wichtiger Faktor für den Erfolg der Veranstaltung gesehen.

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Kritik an der europäischen Dominanz

Neben dem Lob für die deutschen Gastgeberqualitäten übt Hanning auch konstruktive Kritik an der aktuellen Verteilung der internationalen Großereignisse. Aus sportlicher und strategischer Sicht warnt er davor, Turniere ausschließlich in Länder zu vergeben, in denen der Sport bereits überragend ist. Solche Entscheidungen bringen die betroffenen Verbände langfristig nicht voran, da sie keine neuen Märkte erschließen. Hanning betont die Notwendigkeit, die europäische Basis des Handballs nicht zu vernachlässigen, warnt jedoch gleichzeitig vor einer zu starken Konzentration auf den Kontinent. Er sieht die Gefahr, dass die globale Reichweite des Sports leidet, wenn die Ausrichtungshoheit dauerhaft in Europa verbleibt. Die Welt muss als wichtiger Faktor bei der Vergabe von Rechten berücksichtigt werden.

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Zukunftsaussichten und Turnierkalender

Die aktuellen Entwicklungen im Handballsport deuten auf eine starke europäische Präsenz in den kommenden Jahren hin. Mit Ausnahme der olympischen Wettbewerbe in Los Angeles im Jahr 2028 und in Brisbane im Jahr 2032 finden alle großen Turniere der Männer und Frauen bis 2032 ausschließlich auf europäischem Boden statt. Diese Statistik unterstreicht Hannings Bedenken bezüglich der globalen Ausrichtung. Deutschland beteiligt sich an diesem Trend mit einer herausragenden Rolle. Das Land ist bis zum Jahr 2032 als Ausrichter an insgesamt vier großen Turnieren beteiligt. Diese hohe Anzahl an Veranstaltungen bestätigt die strategische Bedeutung Deutschlands im internationalen Handballsport. Die Kombination aus organisatorischer Kompetenz und sportlicher Leidenschaft macht das Land zu einem festen Bestandteil des globalen Turnierkalenders. Hanning sieht in dieser Entwicklung sowohl Chancen für den Sport als auch Risiken für die globale Verbreitung. Die Zukunft wird zeigen, ob die Verbände eine ausgewogenere geografische Verteilung anstreben werden.

Strategische Bedeutung für den Vereinssport

Als Vertreter des deutschen Vereinssports durch seine Position bei den Füchsen Berlin hat Hanning ein direktes Interesse an der erfolgreichen Durchführung der WM. Die Veranstaltung bietet nicht nur nationale, sondern auch internationale Bekanntheit für den deutschen Handballsport. Die Verbindung zwischen dem Vereinssport und der Nationalmannschaft wird durch solche Großereignisse gestärkt. Trainer wie Hanning, die parallel im Verein und im Nationalteam tätig sind, fungieren als wichtige Brückenbauer. Die Vorbereitung auf die WM 2027 beginnt bereits jetzt strategisch, um die sportlichen und organisatorischen Herausforderungen zu meistern. Die Erwartungshaltung der Fans und der Politik ist hoch. Ein gelungenes Turnier könnte als Vorbild für künftige Veranstaltungen dienen. Gleichzeitig muss die internationale Gemeinschaft darauf achten, dass der Sport nicht inselartig in Europa stagniert. Die Balance zwischen lokaler Exzellenz und globaler Expansion bleibt die zentrale Aufgabe für die Funktionäre in den nächsten Jahren.