Bob Hanning lobt historischen Sieg der Füchse Berlin gegen THW Kiel

Bob Hanning feiert den triumphalen Sieg der Füchse Berlin gegen THW Kiel. Der Vorstand beschreibt das Spiel im Sportforum als besonderen Moment in der Champions-League-Qualifikation mit lobenden Worten für Gegner und eigene Spieler.

Bob Hanning, der Vorstandsvorsitzende der Füchse Berlin, blickt nach dem Spielstand von 28:25 und dem entscheidenden Big-Point im Kampf um die Champions-League-Plätze auf einen unvergesslichen Nachmittag zurück. Obwohl das Team zur Halbzeit mit 12:14 hinter den Schritten von THW Kiel zurücklag, feierte Hanning den finalen Erfolg als einen der schönsten Siege in den 22 Jahren seiner Amtszeit. Er betonte, dass solche Momente im Handballsport selten vorkommen und besonders wertgeschätzt werden müssen.

Spektakuläre Atmosphäre im Sportforum Berlin

Der entscheidende Faktor für diese außergewöhnliche Leistung war nach Hannings Aussage die massive Unterstützung durch die 9000 Zuschauer in der Halle. Diese standen wie eine Wand zu den Füchsen Berlin, zeigten dabei aber gleichzeitig Respekt gegenüber dem Gegner THW Kiel. Hanning definierte diesen perfekten Mix aus lauter Unterstützung und fairer Haltung als die wahre Essenz dessen, was Handball für ihn ausmacht und ausmachen sollte.

Also read Füchse Berlin gegen THW Kiel Live-Tipp: Handball-Bundesliga im TV und Streaming

Das Spiel selbst wurde von beiden Seiten als brutal intensiv beschrieben, wobei die Grenzen der physischen und mentalen Belastbarkeit ausgereizt wurden. Trotz der Härte blieb der Respekt vor dem Kontrahenten vollständig erhalten. Solche Spiele, bei denen Leidenschaft und Fairness Hand in Hand gehen, sind im modernen Profihandball nur in wenigen Stadien zu erleben und machen den Abend für den Vereinsvorstand zu einem besonderen Ereignis.

Lob für Jugendtalente und gegnerische Leistung

Überraschend weitete Hanning sein Lob auch auf die gegnerische Seite aus, insbesondere für Rasmus Ankermann, den 19-jährigen Jung-Nationalspieler von THW Kiel. Er freute sich über die Leistung des jungen Talents, das es geschafft hat, den Welthandballer Gidsel aus dem Spiel zu nehmen. In der ersten Halbzeit hat Ankermann den erfahrenen Stern ausgeschaltet, was Hanning als überragende Leistung eines Nachwuchsspielers bewertete, der sein Potenzial bereits unter Beweis gestellt hat.

Advertisement

Dieses Kompliment unterstreicht Hannings Wertschätzung für technische Exzellenz unabhängig von der Vereinszugehörigkeit. Er erkennt an, dass der Erfolg des eigenen Teams auch durch die hohe Qualität des Gegners gefärbt wird. Die Anerkennung der individuellen Meisterleistung von Rasmus Ankermann zeigt dabei den respektvollen Umgang, der den Abend geprägt hat und der über den reinen Wettkampf hinausgeht.

Spieler des Tages und strategische Meisterleistung

Trotz des Lobes für Andi Wolff, den Keeper von THW Kiel, den Hanning neben Emil Nielsen als einen der besten Torhüter der Welt einstuft, gehört der Sieg den Füchsen. Als Mann des Nachmittags wurde Lasse Ludwig ausgezeichnet, dessen Leistungen im Tor maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Hinter einer überragenden Abwehr war seine Darstellung wunderschön und entscheidend für den Verlauf des Spiels in der zweiten Halbzeit.

Neben der torhüterischen Klasse überzeugte auch das Wechselmanagement von Trainer Nicolej Krickau, der dafür die Note Eins erhielt. Krickau sorgte dafür, dass die Jungs Pausen erhielten, obwohl es im intensiven Laufspiel eigentlich keine solchen Pausen geben kann. Diese intelligente Taktik half dem Team, die nötige Frische und Konzentration für den entscheidenden Abschnitt aufrechtzuerhalten und den Druck auf das gegnerische Tor effizient auszuüben.

Die Defensivarbeit der Füchse Berlin wurde von Hanning als Amazing beschrieben, da das Spiel in dieser Phase gewonnen wurde. Zwei erfahrene Routiniers, Mijajlo Marsenic und Max Darj, lieferten in diesem Rahmen entscheidende Beiträge. Sie agierten auf dem Feld, als wären sie zehn Jahre jünger, und brachten die nötige Dynamik in die Abwehrreihe, die für den historischen Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze unverzichtbar war.