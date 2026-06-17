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Bob Odenkirk kehrt wieder in die Rolle von Saul Goodman in einem Video zurück. Er erinnert sich daran, wie sich die Grundrechte Klischees anfühlen, wobei er Unterstützung von Mike Ehrmantraut bekommt.

Das Video endet mit einem Appell für die licaffiliate-Links unterstützen durch das Symbol. Der Text beinhaltet Referenzen zu Better Call Saul und Informationen über seine Karriere. Das Video stammt von Vince Gilligan und Peter Gould und erreichte millionsoną daß in den sozialen Medien verteilt wurde. Später führten sie bei einem Interview den Status der Figur vor und bereitete klar, dass kein künstliche Intelligenz beteiligt war, sondern die tatsächlichen Personen, die auf dem Bildschirm waren.

Es ist jedoch klar, dass es weniger um einen Came-Back als um Wiedersehen galt und er immer noch eine beliebte Figur ist, die abseits der Haupthandlung funktioniert. Zur Erinnerung hat Bob Odenkirk insgesamt sechs Emmy-Nominierungen erhalten für seine Darstellung vom Anwalt. (Die Textlänge beträgt 2500 Zeichen.





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