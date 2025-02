Bobby Kotick, ehemaliger CEO von Activision Blizzard, kritisiert den Warcraft-Film als einen der schlechtesten Filme, die er je gesehen habe. Er wirft dem Film vor, Ressourcen verschwendend und zur Content-Armut in World of Warcraft beigetragen zu haben. Die Aussage löste in der Warcraft-Community starke Reaktionen aus.

Warcraft Filmkritik von Bobby Kotick sorgt für Unmut in der Community. Der ehemalige Activision Blizzard CEO, Bobby Kotick , bekannt für seine umstrittene Führung, löste erneut Empörung aus. In einem Interview für den „Grit Podcast“ kritisierte er den Warcraft -Film als einen der „schlechtesten Filme, den er je gesehen“ habe. Kotick wirft dem Film vor, Blizzard von wichtigeren Aufgaben abgelenkt und Ressourcen zu verschwenden, die besser für die Entwicklung neuer Spiele genutzt werden könnten.

Er argumentiert, dass der Film zu Verzögerungen bei Patches und Erweiterungen geführt habe und Chris Metzen, den damaligen kreativen Kopf von World of Warcraft, in einen Burnout getrieben habe. Metzen habe sich zu sehr in den Film hineingesteigert und dessen Perfektionismus habe letztendlich zu seinem Ausstieg aus Blizzard geführt. Kotick's Aussage sorgte für heftige Reaktionen in der Warcraft-Community, die den Film weitestgehend positiv aufgenommen hatten. Besonders im asiatischen Markt verzeichnete der Film große Erfolge. Kritiker äußerten sich jedoch kritisch über die Rüstungen der menschlichen Charaktere, die dem ernsteren Stil des Films nicht entsprachen und an den Comic-Look des Spiels erinnerten. Die Kritik an Kotick wächst weiter, da viele seine Aussagen und Vorgänge in der Vergangenheit als negativ empfinden. Die aktuelle Kritik am Warcraft-Film verstärkt diese Ablehnung. Es ist schwierig zu beurteilen, ob Kotick's Kritik berechtigt ist. Der Film erschien während der „Warlords of Draenor“-Erweiterung, die von Conte-Armut geplagt war. Möglicherweise hat der Film tatsächlich Ressourcen gebunden, die für die Spieleentwicklung notwendig gewesen wären. Kotick selbst hätte jedoch die Verantwortung tragen müssen, entweder die zusätzlichen Ressourcen für den Film zu sichern oder das Projekt zu stoppen, anstatt die zusätzliche Arbeit auf die gleiche Anzahl von Entwicklern zu verteilen. Diese Kritik an Kotick's Führungsstil ist nicht neu. Er wurde in der Vergangenheit bereits für seine Entscheidungen und Aussagen kritisiert, die als unsensibel und sogar schädlich gegenüber den Entwicklern und der Community wahrgenommen wurden





