Böblingen: Kommunalpolitikerin soll mit Goebbels-Zitat für Ärger gesorgt haben

Eine Kommunalpolitikerin soll in Böblingen mit ihrem Handy-Klingelton für Ärger gesorgt haben. Laut der "Stuttgarter Zeitung" soll bei einer Sitzung eines Gemeinderats-Gremiums das Telefon der Mandatsträgerin geklingelt haben. Die Melodie, die zu hören war, ist bislang unklar. Doch immer wieder sei darin das berüchtigte Goebbels-Zitat "Wollt ihr den totalen Krieg?" zu hören gewesen. Auf Nachfrage von BILD war die Politikerin telefonisch nicht zu erreichen. Laut "Stuttgarter Zeitung" soll sie allerdings eingeräumt haben, dass ihr Klingelton das Zitat enthält. Der historische Hintergrund des Satzes ist düster: Als sich im Jahr 1943 die Niederlage Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg bereits abzeichnete, setzte NS-Propagandaminister Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast zu einem vermeintlichen Befreiungsschlag an. Seine Rede mit der Frage "Wollt ihr den totalen Krieg?" sollte die Deutschen noch einmal dazu bringen, Leib und Leben in den Dienst des Regimes zu stellen – mit verheerenden Folgen.

Eine Kommunalpolitikerin soll in Böblingen mit ihrem Handy-Klingelton für Ärger gesorgt haben. Laut der "Stuttgarter Zeitung" soll bei einer Sitzung eines Gemeinderats-Gremiums das Telefon der Mandatsträgerin geklingelt haben.

Die Melodie, die zu hören war, ist bislang unklar. Doch immer wieder sei darin das berüchtigte Goebbels-Zitat "Wollt ihr den totalen Krieg?

" zu hören gewesen. Auf Nachfrage von BILD war die Politikerin telefonisch nicht zu erreichen. Laut "Stuttgarter Zeitung" soll sie allerdings eingeräumt haben, dass ihr Klingelton das Zitat enthält. Der historische Hintergrund des Satzes ist düster: Als sich im Jahr 1943 die Niederlage Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg bereits abzeichnete, setzte NS-Propagandaminister Joseph Goebbels im Berliner Sportpalast zu einem vermeintlichen Befreiungsschlag an.

Seine Rede mit der Frage "Wollt ihr den totalen Krieg?

" sollte die Deutschen noch einmal dazu bringen, Leib und Leben in den Dienst des Regimes zu stellen – mit verheerenden Folgen. Womöglich droht der Kommunalpolitikerin auch ein juristisches Nachspiel: Die Stadt Böblingen hat gegen die Frau Strafanzeige gestellt. Es bestehe der Verdacht, dass NS-Propaganda verbreitet worden sei. Der Fall liege nun in der Hand der zuständigen Ermittlungsbehörden.

Ein Goebbels-Zitat zu nutzen, ist in Deutschland für sich genommen nicht strafbar. Die Rechtsprechung unterscheidet allerdings zwischen historischer Einordnung und verbotener Verherrlichung des. Landet der Fall vor Gericht, dann dürfte es vor allem um die Frage gehen, wie ein Klingelton in diesem Kontext zu werten ist. Auch wegen NS-Klingeltönen wurde bereits ermittelt, die meisten Fälle liegen aber bereits Jahre zurück





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Böblingen Kommunalpolitikerin Handy-Klingelton Goebbels-Zitat NS-Propaganda Rechtsprechung Verherrlichung Des Historischer Einordnung Klingeltöne Ermittlung Rechtsprechung Rechtsprechung Rechtsprechung Rechtsprechung Rechtsprechung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bei der 1250-Jahr-Feier blicken die Raistinger auch in die ZukunftOrtsjubiläum Numero zwei am Ammersee: Landrat Johann Bertl fällt zu Raisting ein Zitat von Franz Josef Strauß ein.

Read more »

Nutzte AfD-Politikerin ein Goebbels-Zitat als Klingelton?Ein Goebbels-Zitat als Handyton? Nach einem Vorfall während einer Gremiensitzung in Böblingen fordern Politiker Aufklärung – und die Stadt schaltet die Staatsanwaltschaft ein.

Read more »

„Wollt ihr den totalen Krieg?“: AfD-Politikerin soll Goebbels-Zitat als Klingelton benutzt habenIn Böblingen hat eine AfD-Gemeinderätin für Empörung gesorgt. Offenbar spielte ihr Handy während einer Gremiensitzung ein bekanntes Goebbels-Zitat ab. Die Stadt hat Strafanzeige gestellt.

Read more »

AfD-Frau soll Goebbels-Zitat als Klingelton genutzt habenEine AfD-Gemeinderätin in Baden-Württemberg soll ein Zitat des nationalsozialistischen Propagandaministers Joseph Goebbels als Klingelton verwendet haben.

Read more »